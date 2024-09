Horrendous - Ontological Mysterium Chronique Ontological Mysterium



Évidemment, si je vous raconte tout cela, c’est en partie afin de justifier le délai entre la sortie de ce cinquième album d’Horrendous et cette chronique qui arrive effectivement avec un petit peu plus d’un an de retard. Outre le fait d’être surchargé de chroniques en attente, il s’avère surtout que mes premières écoutes d’Ontological Mysterium n’ont pas été très concluantes... Pas spécialement enthousiaste à l’idée de casser du sucre sur le dos des Américains sans avoir laissé le temps à ce nouvel album de faire son chemin, j’ai préféré botter en touche en attendant de voir si mon avis viendrait à évoluer au fil du temps et des écoutes. Et le fait est que j’ai effectivement bien fait de ne pas m’en occuper tout de suite car sans atteindre le niveau de l’excellent



Musicien reconnu mais également producteur largement plébiscité par ses pairs (Adversarial, Coffin Rot, Cryptic Shift, Father Befouled, Hellripper, Ripped To Shreds, Sentient Horror, VoidCeremony, Witch Vomit...) dans le cadre de ses activités au sein des Subterranean Watchtower Studios qu’il a d’ailleurs co-fondé, ce n’est évidemment pas une surprise de constater qu’Ontological Mysterium est, comme le reste de la discographie d’Horrendous, passé entre les mains expertes de Damian Herring. L’avantage d’une telle démarche est que chaque instrument est une fois de plus tout à fait à sa place grâce à une production parfaitement équilibrée mais le revers de la médaille est que d’un album à l’autre les différences en la matière ne sont pas légion... Autre collaborateur devenu semble-t-il indéfectible, monsieur Brian Smith qui après les illustrations d’



Si Ontological Mysterium n’est pas parvenu à me convaincre lors de mes premières approches c’est parce qu’il a naturellement souffert de la comparaison avec son excellent prédécesseur. Un disque qui en plus d’être marqué par l’arrivée d’un bassiste particulièrement expressif faisait preuve également d’une flamboyance bien plus prononcée et évidente. Si en 2023 Alex Kulick est toujours de la partie et qu’il n’a rien cédé face à ses collègues et à leurs instruments, le fait est qu’à l’exception de quelques séquences plus soutenues (à l’image d’un morceau-titre aux riffs sensiblement plus tendus et à la construction également un poil plus nerveuse, d’un "Chrysopoeia (The Archaeology Of Dawn)" dont la première partie fait preuve d’une certaine dynamique ou du très direct "Neon Leviathan"), ce cinquième longue-durée semble vouloir se montrer un tantinet plus discret. Une retenue pour le moins surprenante qui, forcément, de prime abord, laisse un goût quelque peu amer en bouche...



Malgré tout, une fois ces attentes contrariées enfin digérées, il convient de se rendre une fois de plus à l’évidence. Effectivement moins immédiat et éclatant, Ontological Mysterium n’en reste pas moins un disque incroyablement bien composé. Bien sur, on peut ne pas adhérer à ce qui ressemble quelque part à un retour en arrière puisqu’à vrai dire on est effectivement ici plus proche d’un



Groupe intelligent et soucieux de ne jamais céder à une certaine facilité, Horrendous prouve une fois de plus qu’il est l’une des formations les plus classes et talentueuses de sa génération (au moins dans ce registre du Death Metal technique et progressif). En choisissant cependant d’aborder ce cinquième album avec moins de panache que son prédécesseur, le groupe originaire de Philadelphie ne s’est pas nécessairement tiré une balle dans le pied mais nous a rendu cependant la tâche plus ardue. À une époque où donner plusieurs fois sa chance à un même album dans l’espoir d’y déceler ce qui pourrait nous faire finalement changer d’avis est devenu quelque chose de presque inconcevable, il est agréable de constater qu’à contre-courant des modes de consommations (car oui, ne nous leurrons pas, c’est aussi ce que l’on fait en enchaînant les écoutes sans jamais se poser de questions) on peut encore se surprendre à voir son impression première évoluer dans le bon sens. 