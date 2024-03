Krabathor - Orthodox Chronique Orthodox

KRABATHOR soit prononcé. Et pour cause, depuis 1988 et la première démo « Breath of Death », la formation (en général un trio) délivre un bon gros death metal dénué de finesse. C’est donc après des débuts fortement empreints de thrash allemand que le groupe commence à réorienter son discours, pour aboutir en 1998 à ce qui est généralement considéré comme l’acmé de sa carrière : « Orthodox ». Je ne sais plus sur quel sampler le morceau-titre était proposé mais qu’est-ce qu’il a pu tourner dans mon lecteur CD ! Pour moi cette chanson était tout simplement géniale.



Bon, depuis, j’ai un peu revu ma position sur la qualité réelle de ce quatrième LP, certes plein d’atouts mais également outrageusement basique et un brin répétitif. L’ouverture fait cependant toujours son petit effet : rythme ultra haché, son de basse qui tabasse, refrain brutalement entraînant, chant bien guttural, évidemment qu’on adore. Et fort heureusement, les musiciens n’ont pas mis toute leur inspiration dans ce seul morceau, même si l’on ne retrouvera plus cet effet de surprise dans les huit suivants.



Comme il fallait si attendre avec un disque dépassant à peine les trente minutes, les compositions sont brèves, principalement centrées sur des rythmiques épaisses, voire simplistes, et l’on pourra établir de nombreux parallèles avec d’autres entités telles que thash de bon goût et, une chose en amenant une autre, quelques sursauts de complexité appréciables. De même, le groove permanent prend parfois un subtil parfum de



1998 - Morbid Records Death Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 8.42/10

plus d'infos sur Krabathor

Death Metal - 1987 - République Tchèque

formats CD / 1998 - Morbid Records

écoutez Orthodox

To Red Ones

tracklist 01. Orthodox (03:03) 02. Liquid (04:06) 03. Shit Comes Brown (01:08) 04. To Red Ones (03:50) 05. Tales of Your History (04:07) 06. Touch the Sun (03:03) 07. Body as a Cover (02:47) 08. Parasites (02:55) 09. About Death (05:56)

Durée : 30:55

line up Christopher / Chant, Guitare

Bruno / Chant, Basse

Skull / Batterie

parution 30 Mars 1998

