Darkestrah - Nomad Chronique Nomad

Il ne fallait pas brusquer les choses. Bien sûr nous aurions terriblement adoré avoir un nouvel album de DARKESTRAH bien plus vite et ne pas avoir à attendre 8 ans, mais c’est une formation qui fonctionne à l’inspiration, qui ne se forcera pas à rester présent même s’il n’a rien à dire, rien à partager. Elle avance au rythme qui lui convient et c’est également ce qui fait sa qualité. C’est en tout cas l’impression qui domine sur ce nouvel essai, le 7ème en 20 ans, Nomad. Tout est à sa place, rien est en trop, tous les éléments apportent quelque chose et redonnent vie à l’univers tout de suite identifiable de la bande à Asbath.



Oui, je dis « la bande à Asbath », car c’est le seul membre présent depuis 1999, depuis la naissance du groupe au Kirghizistan. L’homme a ensuite déménagé en Allemagne, et des changements de line-up en ont découlé. Il reste toujours son compatriote Resurgemus (guitares / claviers), camarade depuis 2004, mais les autres membres ont tous d’autres nationalités. Russe pour le bassiste et joueur d’instruments traditionnels Cerritus, irannienne pour Lord Faustoos (instruments traditionnels) ainsi que pour Madame Charuk (vocaux / percussions). C’est bien cette dernière qui est au micro sur tout l’album, aussi bien pour les parties growlées que celles plus claires, et elle excelle aussi bien dans l’une que dans l’autre !



Mais ces déménagements et ces nouvelles têtes n’ont absolument pas dénaturés l’essence de DARKESTRAH. Leur style est resté le même et les compositions parviennent toujours aussi bien à mêler le black metal mélancolique à des éléments traditionnels légers. Les 5 véritables morceaux (si l’on omet donc l’introduction et l’outro, instrumentaux), sont des exemples d’efficacité dans ce style. Ils ont tous pour base un black metal pur, qui est à un moment ou l’autre purifié par une mélodie imparable, des éléments folk délicieux ou encore une voix féminine hypnotique à la ARKONA (Russe). Ces ajouts apportent généralement un aspect shamanique à l’ensemble, mais sans en faire trop, en restant uniquement une couleur qui accompagne le tout. Cela me fait bizarre de devoir une comparaison avec mon propre groupe, mais le résultat n’est pas si loin de ce que fait ENTERRE VIVANT, même si lui le fait avec la culture japonaise.



Cet album a de très grands moments, et il est extrêmement immersif. C’est l’une des qualités primordiales que je recherche, donc je ne peux qu’être séduit, surtout que je n’ai aucunement l’impression que les compositions tournent en rond. Elles sont cohérentes, tout en se démarquant véritablement les unes des autres. Excellent !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Osmose Productions Black Metal Culturel notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Darkestrah

Black Metal Culturel - 1999 - Kirghizistan

nouveaute A paraître le 29 Mars 2024

tracklist 01. Journey Through Blue Nothingness 02. Kök-Oy 03. Nomad 04. Destroyer of Obstacles 05. Quest for the Soul 06. The Dream of Kojojash 07. A Dream That Omens Death

Durée : 45:49

voir aussi Darkestrah

Turan

2016 - Osmose Productions Darkestrah

Manas

(Манас)

2013 - Osmose Productions