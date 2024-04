Exa - Left in Shards Chronique Left in Shards

thrash metal allemand ! Cela faisait longtemps que je n’en avais pas écouté, je vais donc pouvoir satisfaire mes appétits concupiscents en m’intéressant à « Left in Shards », deuxième LP d’EXA après un « Cut the Past » (2020) tout aussi confidentiel du fait de productions indépendantes. La formation a également un EP à son actif (« Ignite », 2018) mais là on frôle l’anecdotique même si la version digitale avait trouvé refuge chez le label Spinnup dont le catalogue ne parlera de toute façon pas à grand monde, moi y compris.



En ce qui concerne le nom du groupe, nous n’aurons pas à chercher trop loin : le guitariste – chanteur Tom Tscherning est surnommé Tom Exa, voilà… Du côté de l’esthétique, rien de très folichon non plus. La pochette de « Cut the Past » me fait penser à celle du « Out for Blood » de thrash, il n’y a que ce style pour utiliser ce genre d’artwork, cette police de caractères… Pas bien original tout ça hein ? Cependant, si l’écoute devait s’avérer douloureuse, elle aura au moins le mérite d’être courte avec un classique « trente-six minutes » pour dix compositions : le quatuor travaille sa concision, en sera-t-il de même pour l’efficacité ?



N'étant pas un gros spécialiste de ce genre musical, j’aurais du mal à vous donner des références précises mais je dirais que les parties purement thrash m’évoquent parfois crossover dans ses compositions. Il reste quEXA montre le meilleur de lui-même lorsqu’il évolue sur des tempos rapides, les ralentissements à la « Under His Eye » devenant rapidement poussif. Au détour d’un chant clair ou de l’usage d’harmoniques (l’excellent final d’« Abuse »), des pointes de



C’est d’ailleurs bien vers cette époque qu’il faut regarder pour comprendre la musique des Allemands. Ils ne jouent ni la carte du passéisme, ni celle de l’ultra modernité technique, préférant se positionner dans cet entre-deux séduisant sans être époustouflant. Il reste que j’apprécie assez ce son de basse hyper métallique qui claque bien, les riffs tout secs ainsi que le chant hargneux même si relativement sobre : pas de hurlements stridents, de « oh yeah » placés à l’emporte-pièce, juste quelques lignes vocales simples mais adaptées aux titres.



Pas de quoi se relever la nuit donc, « Left in Shards » est suffisamment varié pour s’attirer la sympathie de l’auditeur ce qui en soi est déjà une réussite. C’est sympatoche, comme aime à la dire ton beau-frère qui roule en Audi A4. Ooooooo ! Duallemand ! Cela faisait longtemps que je n’en avais pas écouté, je vais donc pouvoir satisfaire mes appétits concupiscents en m’intéressant à «», deuxième LP d’après un «» (2020) tout aussi confidentiel du fait de productions indépendantes. La formation a également un EP à son actif («», 2018) mais là on frôle l’anecdotique même si la version digitale avait trouvé refuge chez le labeldont le catalogue ne parlera de toute façon pas à grand monde, moi y compris.En ce qui concerne le nom du groupe, nous n’aurons pas à chercher trop loin : le guitariste – chanteurest surnommé, voilà… Du côté de l’esthétique, rien de très folichon non plus. La pochette de «» me fait penser à celle du «» de SADUS , la dernière en date n’est pas plus attirante mais, au moins, en la contemplant, on sait que c’est du, il n’y a que ce style pour utiliser ce genre d’, cette police de caractères… Pas bien original tout ça hein ? Cependant, si l’écoute devait s’avérer douloureuse, elle aura au moins le mérite d’être courte avec un classique « trente-six minutes » pour dix compositions : le quatuor travaille sa concision, en sera-t-il de même pour l’efficacité ?N'étant pas un gros spécialiste de ce genre musical, j’aurais du mal à vous donner des références précises mais je dirais que les parties purementm’évoquent parfois SACRED REICH , voire CRO-MAGS lorsque le groupe met des touches dedans ses compositions. Il reste qumontre le meilleur de lui-même lorsqu’il évolue sur des tempos rapides, les ralentissements à la « Under His Eye » devenant rapidement poussif. Au détour d’un chant clair ou de l’usage d’harmoniques (l’excellent final d’« Abuse »), des pointes de MACHINE HEAD remontent également à la surface, petites bulles parfumées aux années 90 qui font clairement dresser l’oreille.C’est d’ailleurs bien vers cette époque qu’il faut regarder pour comprendre la musique des Allemands. Ils ne jouent ni la carte du passéisme, ni celle de l’ultra modernité technique, préférant se positionner dans cet entre-deux séduisant sans être époustouflant. Il reste que j’apprécie assez ce son de basse hyper métallique qui claque bien, les riffs tout secs ainsi que le chant hargneux même si relativement sobre : pas de hurlements stridents, de « oh yeah » placés à l’emporte-pièce, juste quelques lignes vocales simples mais adaptées aux titres.Pas de quoi se relever la nuit donc, «» est suffisamment varié pour s’attirer la sympathie de l’auditeur ce qui en soi est déjà une réussite. C’est sympatoche, comme aime à la dire ton beau-frère qui roule en Audi A4.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Indépendant Thrash Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Exa

Thrash Metal - 2013 - Allemagne

formats CD, Digital / 09/02/2024 - Indépendant

écoutez Return to Madness

King Terror

tracklist 01. Return to Madness (03:44) 02. Under His Eye (03:27) 03. Dead Child Eyes (04:48) 04. Hire to Fire (04:50) 05. Mind Free (03:18) 06. Left in Shards (04:38) 07. Witch Hunt (03:12) 08. Cease to Exist (04:07) 09. Circadian (00:51) 10. King Terror (03:52)

Durée : 36:47

line up Tamino / Basse

Leon / Batterie

Tom / Guitare, Chant

Hans / Guitare

parution 9 Février 2024

Essayez aussi Asylum

Tyrannicide

2022 - Autoproduction Contorsion

The Children Of The Snake (EP)

2023 - Autoproduction Tankard

Alien (EP)

1989 - Noise Records Eradikated

Descendants

2023 - Indie Recordings Critical Defiance

No Life Forms

2023 - Unspeakable Axe Records