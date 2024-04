Halny - Zawrat Chronique Zawrat

C’est dur de parler d’un groupe qui n’a lui-même pratiquement rien à dire. HALNY propose une musique particulièrement passe-partout qui ressemble à toutes les autres formations sans inspiration ni identité mais qui ont tout de même envie de participer à la grande messe du black metal… Ce sera dur de faire une longue chronique de ce Zawrat, mais il mérite quand même un peu de notre attention, alors essayons…



HALNY est un groupe polonais qui sort ici son premier album. Son nom signifie « Montagne ». Il a vu le jour en 2014, il y a dix ans, mais sans concrétiser la moindre sortie avant 2024. Il est constitué de 5 musiciens, dont deux guitaristes. Et bien que le niveau de chacun soit très respectable, le manque d’originalité des compositions empêche le groupe d’accéder à une étape supérieure. Les 6 pistes assurent bien côté enrobage, avec une puissance de feu intéressante et des ambiances à la polonaise bien efficaces, mais elles s’oublient assez vite.



L’album commence directement et efficacement. J’avoue avoir moi aussi envie de mettre des coups de pompe dans la tronche de petits enfants en écoutant « Zawrat » et les morceaux qui le suivront. Mais pas plus (ni moins) qu’avec XAOS OBLIVION, SZNUR, SYTRIS et toute la tripotée de groupes polonais capables de nous empaler de la même manière. Le label Via Nocturna, en bon vendeur, essaie de nous faire croire à des rapprochements sonores avec les tout aussi Polonais MGLA et FURIA, mais sornettes, ce sont des groupes plus basiques qui viennent plutôt à l’esprit.



L’album dure 33 minutes au total, et le chant est en polonais. Il s’écoute avec plaisir, surtout lorsque les guitaristes se lâchent et offrent des solos puissants. Son problème est de se perdre dans la masse. Il ne pourrait s’en extraire qu’en live à mon avis, car HALNY fait une musique qui prend une autre dimension lorsqu’elle est rejouée sur scène. Sa rage et sa hargne devraient être contagieuses et mettre alors tout le monde d’accord sur le fait que ça bute. Mais en version « écoute », il manque véritablement quelque chose.

2024 - Via Nocturna Black Metal polonais notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal polonais - 2014 - Pologne

nouveaute A paraître le 21 Mars 2024

Limba

Wiecznie

Faust

Maj

Turnia

tracklist 01. Zawrat 02. Limba 03. Wiecznie 04. Faust 05. Maj 06. Turnia

Durée : 33:13