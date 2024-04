Acrid Death - Abominable Presence Of Blight Chronique Abominable Presence Of Blight

Renaissant de ses cendres depuis quelques dernières années le Death Metal venu d’Allemagne semble avoir enfin retrouvé la bonne formule, histoire de se replacer comme un pays incontournable dans le genre en Europe... situation qu’il a longtemps connue avant de baisser foncièrement en attractivité. Si parmi toute cette nouvelle vague on peut citer facilement CARNAL TOMB et CHAPEL OF DISEASE il serait dommage de ne pas poser une oreille (voire les deux) sur ce premier opus d’ACRID DEATH, qui a plein d’arguments pour convaincre le plus grand nombre. Venant de la belle ville de Francfort et formé en 2020 en pleine phobie collective mondiale, le quintet nous livre ici en moins d’une demi-heure un premier jet impeccable et totalement inspiré par la bonne vieille scène suédoise (GRAVE, ENTOMBED et DISMEMBER en tête !), qui s’il ne révolutionne absolument rien fait parfaitement le boulot avec sa production grassouillette, son rendu HM-2 typique et des titres énergiques et groovesques qui ne s’éternisent pas en longueur. Car si les formations respectives des membres ici présents n’ont pas vraiment dépassé les frontières de l’underground local (SYNCHRONIC, ALL ITS GRACE, DRIVEN BY ENTROPY) nul doute qu’avec cette nouvelle entité les choses vont être différentes, même si clairement il lui faudra franchement hausser son niveau à l’avenir pour pouvoir espérer atteindre une notoriété importante.



En effet pour le moment ça reste juste un honnête outsider de deuxième division vu qu’on va rapidement avoir la sensation d’écouter la même chose en boucle, en ayant droit à une multitude de plans interchangeables et repris en continu. Néanmoins si l’on fait abstraction de cela force est de reconnaître qu’on est en présence d’un disque agréable et énergique, honnête et sincère où l’on sent que ses auteurs ont envie de se faire plaisir sans prendre la tête à personne. Difficile en effet de reprocher quoi que ce soit à « Huntsmen » qui reprend un schéma éculé mais parfaitement exécuté entre parties menées à fond la caisse en alternance avec d’autres plus lourdes, histoire ainsi d’accentuer la pression exercée où envie d’en découdre et écrasement total se côtoient en bonne intelligence. D’ailleurs on pourra dire la même chose du tout aussi impeccable « Presence » où quelques plans mid-tempo viennent s’ajouter ici et ainsi renforcer la dynamique générale et le headbanging contagieux, et ce même quand l’ensemble ralentit fortement comme via « G.L.O.R.R.G. » où nulle trace de vitesse n’est ici présente mais au groove intense parfait pour bien faire mal aux cervicales. Si « Dreg Heap » montre encore de bien belles qualités de par sa grande variété et sa densité implacable « Negative Space » va se montrer prévisible et un peu fatiguant, malgré le fait qu’il ne s’éternise jamais sur la durée.



Heureusement le dernier tiers sans être génialissime va garder une certaine accroche, car entre « Shadows », « Heave » et « In Hell » l’ordre du jour va être à l’équilibre des forces emballé avec professionnalisme et application, où l’ensemble du panel rythmique des mecs clôt tranquillement les débats. Si cette galette est expédiée sur les chapeaux de roue elle sera aussi à contrario rapidement oubliée, vu qu'on aurait aimé notamment quelques solos histoire d’amener un peu plus de clarté comme de passages plus mémorables, au lieu de cela ça se recycle facilement et un peu indéfiniment. Du coup bien que prometteuse la bande va quand même devoir sortir de ce schéma trop scolaire et prévisible si elle veut pouvoir se faire un nom dans son pays comme à l’international, même si malgré les imperfections évoquées il n’y a pas grand-chose à jeter au final... tant tout s’enquille facilement sans jamais lasser ou fatiguer l’auditoire, à défaut d’être véritablement marquant. Du coup même si tout ça sera immédiatement confiné aux limbes sombres du fin fond d’internet et des bacs promos des disquaires (ainsi qu’au fait qu’il y’ait peu de chances que ça en ressorte dans un futur proche comme durant cette année), il serait quand même dommage de ne pas prendre un peu de temps pour laisser sa chance à cette livraison. Celle-ci s’apprivoisera quand même facilement et rapidement, à défaut de revenir souvent dans la platine vu qu’il fait peu de doutes qu’elle sortira rarement de sa boîte et prendra la poussière dans l’étagère.

