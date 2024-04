Invocator - Excursion Demise Chronique Excursion Demise

Excursion Demise » a fait l’objet d’une réédition par INVOCATOR ont débuté leur carrière en 1987 et s’ils n’ont que trois LP à leur actif, ils font partie des grandes figures metal de leur pays.



Cela dit, faire partie des meubles n’a jamais été un gage de qualité et alors qu’à l’époque je lisais déjà attentivement la presse métallique, je n’ai aucun souvenir d’avoir vu une seule ligne sur cet album… Cela sent le pur underground à plein nez, le truc d’érudit que l’on ressort en soirée pour étaler un peu de culture sur la tranche de l’ignorance crasse des autres convives.



Il va de soi qu’écouter un tel disque aujourd’hui implique de fermer les yeux sur un certain nombre de critères. Ce qui était brutal à l’époque ne l’est plus vraiment de nos jours et il y a un côté un peu cheap dans la production et les riffs que l’on n’entend désormais quasiment plus. Cependant, l’auditeur curieux prendra un plaisir certain à découvrir ces neuf compositions qui rappelleront notamment le grand



A l’occasion de quelques rythmiques plus lourdes et de subtiles napes de claviers, l’ombre d’un proto death metal viendra obscurcir l’écoute, alors que l’on se passerait en revanche bien volontiers des solos plutôt chaotiques, même pour le temps jadis : nous sommes loin des guitar heroes et si cela fait en partie le charme des titres, il y en a tout de même un peu trop. Ainsi, la formation est bien meilleure lorsqu’elle se focalise sur des plans techniques, à l’image de l’introduction de « Schismatic Injective Therapy ». Là, on savoure voire on regrette que le son soit trop étouffé car il ne permet pas de prendre la pleine mesure de ces excellents passages.



En définitive, c’est l’occasion de découvrir les débuts de Jacob Hansen qui, du moins en 1991, n’avait certainement pas à rougir de la brutalité de ses compositions. Elles sont totalement inscrites dans l’air du temps d’alors, avec ses riffs en aller-retour, son chant rugueux, ses structures complexes et cette batterie où tu peux encore suivre les blasts en te tapant sur la cuisse. Quoi qu’il en soit, en dépit d’une découverte tardive, « Excursion Demise » risque d’être condamné à prendre la poussière sur une étagère, lui préférant largement d’autres formations de l’époque dans cette veine techno thrash / techno death si riche. Elle aura mis du temps à nous parvenir, cette demande de chronique. Car certes cet «» a fait l’objet d’une réédition par Hammerheart Records mais elle date déjà de fin 2022… De toute façon, ce décalage ne changera probablement rien à la trajectoire d’un disque initialement paru en 1991. En effet, les Danois d’ont débuté leur carrière en 1987 et s’ils n’ont que trois LP à leur actif, ils font partie des grandes figuresde leur pays.Cela dit, faire partie des meubles n’a jamais été un gage de qualité et alors qu’à l’époque je lisais déjà attentivement la presse métallique, je n’ai aucun souvenir d’avoir vu une seule ligne sur cet album… Cela sent le purà plein nez, le truc d’érudit que l’on ressort en soirée pour étaler un peu de culture sur la tranche de l’ignorance crasse des autres convives.Il va de soi qu’écouter un tel disque aujourd’hui implique de fermer les yeux sur un certain nombre de critères. Ce qui était brutal à l’époque ne l’est plus vraiment de nos jours et il y a un côté un peudans la production et les riffs que l’on n’entend désormais quasiment plus. Cependant, l’auditeur curieux prendra un plaisir certain à découvrir ces neuf compositions qui rappelleront notamment le grand KREATOR des débuts, à la fois dans l’agressivité mais également pour le type de chant criard, écorché.A l’occasion de quelques rythmiques plus lourdes et de subtiles napes de claviers, l’ombre d’un protoviendra obscurcir l’écoute, alors que l’on se passerait en revanche bien volontiers des solos plutôt chaotiques, même pour le temps jadis : nous sommes loin deset si cela fait en partie le charme des titres, il y en a tout de même un peu trop. Ainsi, la formation est bien meilleure lorsqu’elle se focalise sur des plans techniques, à l’image de l’introduction de « Schismatic Injective Therapy ». Là, on savoure voire on regrette que le son soit trop étouffé car il ne permet pas de prendre la pleine mesure de ces excellents passages.En définitive, c’est l’occasion de découvrir les débuts dequi, du moins en 1991, n’avait certainement pas à rougir de la brutalité de ses compositions. Elles sont totalement inscrites dans l’air du temps d’alors, avec ses riffs en aller-retour, son chant rugueux, ses structures complexes et cette batterie où tu peux encore suivre lesen te tapant sur la cuisse. Quoi qu’il en soit, en dépit d’une découverte tardive, «» risque d’être condamné à prendre la poussière sur une étagère, lui préférant largement d’autres formations de l’époque dans cette veinesi riche.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

1991 - Black Mark Productions Thrash Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 9/10

plus d'infos sur Invocator

Thrash Metal - 1986 - Danemark

formats CD, Vinyl / 1991 - Black Mark Productions

écoutez Excursion Demise

tracklist 01. Excursion Demise (05:36) 02. ( ...to a Twisted Recess of Mind) (00:33) 03. Forsaken Ones (05:56) 04. The Persistence from Memorial Chasm (04:09) 05. Absurd Temptation (06:56) 06. Schismatic Injective Therapy (07:17) 07. Occurence Concealed (03:47) 08. Beyond Insufferable Dormancy (05:43) 09. Inner Contrarieties (04:31)

Durée : 44:28

line up Jacob Hansen / Chant, Guitare

Jesper M. Jensen ( / Basse

Per Møller Jensen / Batterie

Jakob Schultz / Guitare

parution 10 Avril 1991

Essayez aussi Tankard

R.I.B.

2014 - Nuclear Blast Records Tankard

The Morning After

1988 - Noise Records Testament

First Strike Still Deadly (Compil.)

2001 - Spitfire Records Necronomicon

Invictus

2012 - Massacre Records The Pestilence Choir

Gravity Hits

2012 - Sacrifice Records