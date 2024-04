Terranovem - Valley of Pariahs Chronique Valley of Pariahs

TERRANOVEM du reste de la concurrence barbare, c’est la solide expérience des musiciens, tous ayant déjà un CV bien garni avec notamment un ancien live) à la batterie. Et c’est vrai qu’il est plus que plaisant ce « Valley of Pariahs » dans son style black death metal mélodique !



Dès « Circle 9 », la chanson d’ouverture, je pense rapidement aux Suédois de Selig, qui délivre ici une performance imposante. Evidemment, les autres musiciens composant le quatuor ne sont pas non plus étrangers à la très bonne tenue du LP : M-Inanz abat un boulot considérable à la guitare, variant avec aisance ses riffs et rythmiques pour balayer l’intégralité du registre de l’extrême, voire délivrant quelques solos limpides toujours à propos. La basse est ample, ronde, efficace sans démonstration de force superflue. Quant au batteur, son jeu puissant assure les arrières avec une artillerie bien fournie. Il a un sérieux jeu de fond de court.



Comme souvent, nous pourrions affirmer que les Anglais ne font que du recyclage et qu’ils n’apportent rien de plus à une scène déjà saturée, mais je nuancerais ce sentiment en insistant sur le professionnalisme ainsi que l’inspiration de cette sortie où chaque composition se démarque des autres tout en s’inscrivant dans un concept homogène et peu faillible. Ainsi, au détour d’un « Spawn the Leeches » (non, pas ton dessert favori au restaurant chinois), l’auditeur appréciera un surplus de pesanteur qui démontre que même lorsque le groupe ralentit le tempo, il conserve une forme de grandeur bien que ce soit à mon goût lors des instants les plus speed que le plein potentiel du disque soit exposé.



2024 - Indépendant Black Death Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Terranovem

Black Death Metal Mélodique - 2022 - Royaume-Uni

formats Digital / 29/03/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 29 Mars 2024

écoutez Circle 9

The Eye

tracklist 01. Circle 9 (04:25) 02. The Eye (04:11) 03. All Life Falls (04:32) 04. Death Procession (04:15) 05. Valley of Pariahs (03:15) 06. Spawn the Leeches (05:45) 07. Invocation (05:19) 08. Exiled (04:39) 09. The Finite Descension (05:35)

Durée : 41:56

line up Dhakrith / Basse

Mordrath / Batterie

M-Inanz / Guitare

Selig / Chant

