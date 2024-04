Keys To The Astral Gates And Mystic Doors - Keys To The Astral Gates And Mystic Doors II Chronique Keys To The Astral Gates And Mystic Doors II (Démo)

Keys To The Astral Gates And Mystic Doors II parue une fois de plus sous la bannière du label Empty Pit Recordings.



Pour ce retour aux affaires, le duo a eu la bonne idée d’aller prendre l’air sur les hauteurs. Une décision qui semble réjouir nos deux protagonistes à en juger le sympathique cliché qui illustre cette seconde démo et qui, malgré un changement de paysage, va à nouveau très vite nous renseigner sur ce que l’on peu attendre de ce mystérieux duo. C’est également avec un plaisir non dissimulé que l’on va retrouver cet improbable logo qui, on l’espère, continuera d’accompagner l’entité tout au long de sa modeste carrière.



Au programme de cette seconde démonstration, cinq nouveaux morceaux parmi lesquels une introduction ("Descended") et un titre instrumental en forme d’interlude ("Snowbringer's Spell") s’étirant sur près de vingt-et-une minutes. Sans grande surprise, la production reste ici identique à celle de



Comme on pouvait s’en douter, Keys To The Astral Gates And Mystic Doors II n’est pas l’occasion pour le groupe de changer de registre ni de surprendre l’auditeur avec une formule complètement chamboulée. Pour autant, malgré cette introduction inquiétante sur fond de boucle sinistre, le duo va choisir de changer de registre avec "That Which Dwells Within", un titre à l’atmosphère bien moins suffocante constitué de deux parties bien distinctes. La première qui court grosso modo jusqu’à 2:44 va jouer la carte d’un Black Metal lancinant et presque bucolique par le choix d’un rythme lent et processionnaire et d’une mélodie particulièrement entêtante dont émane une certaine mélancolie. Passé cette première partie, les choses vont alors s’emballer d’abord de façon posé par le biais d’une accélération Punk sur fond de toupa-toupa plutôt tranquilles avant l’arrivée de blasts à compter de 4:28. Si le rythme devient alors un petit peu plus nerveux et tendu sur cette seconde partie, le duo continue d’y insuffler un brin de mélodie en reprenant notamment le même motif qu’au début du morceau.

Avec le morceau suivant ("Vampyric Comet"), Keys To The Astral Gates And Mystic Doors laisse de côté l’aspect processionnaire entendu sur l’entame de "That Which Dwells Within" mais en conserve la nature dépouillée, le rythme Punk entrainant et le caractère mélodique particulièrement entêtant. Trois minutes et vingt-sept secondes menées le couteau entre les dents pour un résultat peut-être convenu mais néanmoins toujours très efficace.

Vient après le titre "Snowbringer's Spell", un interlude instrumental blindé de souffle et de nappes de synthétiseur pour une ambiance médiévale et fantomatique pas foncièrement désagréable mais en ce qui me concerne trop peu intéressante pour y déceler un véritable intérêt. Quatre minutes qui viennent quelque peu plomber la dynamique des deux titres précédents et qui auraient très certainement pu être écourtées peut-être pas de moitié mais au moins d’une bonne minute...

C’est avec "What Is The Glimmer 'Top The Looming Castle Bell" que la mystérieuse entité américaine vient conclure cette seconde démo. Un titre qui par sa mélodie et sa construction vient rappeler ce que j’évoquais dans ma précédente chronique, celle des Canadiens de Conifère. On va en effet retrouver ici des sonorités très éloignées de la scène Black Metal et qui à titre personnel m’évoquent la scène Rock indépendante des années 90. Une approche toujours très intéressante lorsqu’elle est maniée aussi habilement puisqu’à ces mélodies lumineuses viennent en effet s’ajouter cette voix arrachée, douloureuse et lointaine, quelques accélérations bien senties et une atmosphère à la fois mélancolique et glorieuse.



Assez peu client de l’exercice du "titre par titre", je ne me voyais pourtant pas faire autrement dans la mesure où les cinq compositions de cette seconde démo mettent en avant des sonorités relativement différentes les unes des autres. Alors évidemment, on pourrait penser que de fait, le tout manque d’homogénéité mais en vrai ce n’est pas le cas puisque Keys To The Astral Gates And Mystic Doors II continue de s’inscrire dans le registre d’un Black Metal cru et primitif renvoyant, pour l’essentiel, à certains groupes issus de la seconde vague. Cependant, au petit jeu des comparaisons, on lui préfèrera tout de même sa frangine globalement plus efficace et mémorable. Il n’aura fallu que six mois, même pas, à Keys To The Astral Gates And Mystic Doors pour revenir à la charge avec la sortie d’une seconde démo intitulée tout simplementparue une fois de plus sous la bannière du label Empty Pit Recordings.Pour ce retour aux affaires, le duo a eu la bonne idée d’aller prendre l’air sur les hauteurs. Une décision qui semble réjouir nos deux protagonistes à en juger le sympathique cliché qui illustre cette seconde démo et qui, malgré un changement de paysage, va à nouveau très vite nous renseigner sur ce que l’on peu attendre de ce mystérieux duo. C’est également avec un plaisir non dissimulé que l’on va retrouver cet improbable logo qui, on l’espère, continuera d’accompagner l’entité tout au long de sa modeste carrière.Au programme de cette seconde démonstration, cinq nouveaux morceaux parmi lesquels une introduction ("Descended") et un titre instrumental en forme d’interlude ("Snowbringer's Spell") s’étirant sur près de vingt-et-une minutes. Sans grande surprise, la production reste ici identique à celle de Keys To The Astral Gates And Mystic Doors soit un son âpre et famélique particulièrement raccord avec cette idée de Black Metal rétrograde qui anime la jeune formation américaine depuis ses débuts. Une fois de plus, celle-ci sera sûrement un frein aux quelques oreilles les plus chastes habituées à des sonorités généralement plus léchées mais c’est ce qui participe au caractère résolument authentique et suranné de l’ensemble.Comme on pouvait s’en douter,n’est pas l’occasion pour le groupe de changer de registre ni de surprendre l’auditeur avec une formule complètement chamboulée. Pour autant, malgré cette introduction inquiétante sur fond de boucle sinistre, le duo va choisir de changer de registre avec "That Which Dwells Within", un titre à l’atmosphère bien moins suffocante constitué de deux parties bien distinctes. La première qui court grosso modo jusqu’à 2:44 va jouer la carte d’un Black Metal lancinant et presque bucolique par le choix d’un rythme lent et processionnaire et d’une mélodie particulièrement entêtante dont émane une certaine mélancolie. Passé cette première partie, les choses vont alors s’emballer d’abord de façon posé par le biais d’une accélération Punk sur fond de toupa-toupa plutôt tranquilles avant l’arrivée de blasts à compter de 4:28. Si le rythme devient alors un petit peu plus nerveux et tendu sur cette seconde partie, le duo continue d’y insuffler un brin de mélodie en reprenant notamment le même motif qu’au début du morceau.Avec le morceau suivant ("Vampyric Comet"), Keys To The Astral Gates And Mystic Doors laisse de côté l’aspect processionnaire entendu sur l’entame de "That Which Dwells Within" mais en conserve la nature dépouillée, le rythme Punk entrainant et le caractère mélodique particulièrement entêtant. Trois minutes et vingt-sept secondes menées le couteau entre les dents pour un résultat peut-être convenu mais néanmoins toujours très efficace.Vient après le titre "Snowbringer's Spell", un interlude instrumental blindé de souffle et de nappes de synthétiseur pour une ambiance médiévale et fantomatique pas foncièrement désagréable mais en ce qui me concerne trop peu intéressante pour y déceler un véritable intérêt. Quatre minutes qui viennent quelque peu plomber la dynamique des deux titres précédents et qui auraient très certainement pu être écourtées peut-être pas de moitié mais au moins d’une bonne minute...C’est avec "What Is The Glimmer 'Top The Looming Castle Bell" que la mystérieuse entité américaine vient conclure cette seconde démo. Un titre qui par sa mélodie et sa construction vient rappeler ce que j’évoquais dans ma précédente chronique, celle des Canadiens de Conifère. On va en effet retrouver ici des sonorités très éloignées de la scène Black Metal et qui à titre personnel m’évoquent la scène Rock indépendante des années 90. Une approche toujours très intéressante lorsqu’elle est maniée aussi habilement puisqu’à ces mélodies lumineuses viennent en effet s’ajouter cette voix arrachée, douloureuse et lointaine, quelques accélérations bien senties et une atmosphère à la fois mélancolique et glorieuse.Assez peu client de l’exercice du "titre par titre", je ne me voyais pourtant pas faire autrement dans la mesure où les cinq compositions de cette seconde démo mettent en avant des sonorités relativement différentes les unes des autres. Alors évidemment, on pourrait penser que de fait, le tout manque d’homogénéité mais en vrai ce n’est pas le cas puisquecontinue de s’inscrire dans le registre d’un Black Metal cru et primitif renvoyant, pour l’essentiel, à certains groupes issus de la seconde vague. Cependant, au petit jeu des comparaisons, on lui préfèrera tout de même sa frangine globalement plus efficace et mémorable.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE