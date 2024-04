Yattering - III Chronique III

YATTERING, le clou étant totalement enfoncé avec le bien nommé « Live Extermination » qui suivit, on ne manquera pas de s’interroger sur ce qui a bien pu se passer dans la tête du quatuor au moment de composer « III » puisque l’on va passer d’un brutal death technique à souhait à un metal expérimental fortement empreint d’industriel et de trip hop. Oui, c’est à n’y rien comprendre. D’ailleurs, je ne sais pas s’il y a une relation de cause à effet mais le groupe va encore changer de label, passant de Chaos III Production, probablement uniquement créé pour l’occasion étant donné que son catalogue se résume à l’album qui nous intéresse aujourd’hui. De toute façon, il y a toujours eu de l’instabilité du côté des contrats puisque la bande n’a jamais sorti plus d’un disque au sein de la même maison (à part les vidéos chez



Avant de commencer à vous gratter pour cause d’urticaire purulent consécutif à la lecture de ce gros mot qu’est trip hop dans un journal metal, gardez tout de même à l’esprit que les musiciens sont les mêmes. La violence n’est donc pas totalement absente de ce disque, loin de là même, c’est juste qu’elle s’exprime désormais dans un style différent, toujours un peu rugueux, mais qui a laissé de côté la course à la vélocité et au riff qui tue. Ainsi, au long de ces dix compositions, je pense à dub de HIGH TONE (« I See the Circle »), on appréciera le clin d’œil à CYPRESS HILL sur « TRIP », titre où l’on retrouve d’ailleurs le gimmick « Hello Mario, how are you ? » suivi d’un coup de fusil (cf. « death indus complètement fumé (le bruit de bang en introduction de « Progress » ; « Kill Me ») et accalmies planantes sous opioïde. Bizarre ? C’est le mot effectivement, auquel j’ajouterais original (évidemment) ainsi que jamais superficiel. Au détour de « Ghastly » et de ses envolées de guitares solos, on croirait même qu’un groupe de rock progressif a pris possession de l’âme de YATTERING, le reste ressemblant parfois à un croisement entre FETISH 69 (tu ne connais pas ? C’est un tort) et



Même en multipliant les références, je reste conscient de mon impuissance à exprimer en mot ce qu’est concrètement ce « III ». Un OVNI ? Pas tant que cela, nous nous souvenons tous du « Thematic Emanation of Archetypal Multiplicity » de metal et des éléments électroniques, quels qu’ils soient, n’est pas une invention des Polonais (coucou le « Shiva Skunk Special Ekova Flavor » de metal industriel ne me semble pas tout à fait correspondre à ce qui abreuve nos oreilles pendant près de cinquante minutes. Il y en a, c’est indéniable (le magnifique « Stinking Story ») mais il ne représente pas plus de 25% de l’album, le reste étant à la croisée de tout, et finalement de rien. Rock, dub, trip hop, progressif, ambiant, metal zarbi, nous sommes face à une explosion d’inspiration, un truc qui dépasse largement le simple cadre musical.



À la suite de nombreuses écoutes, j'en arrive à me demander, et je suis le premier surpris, s'il ne s'agit peut-être finalement pas de mon disque favori de la formation. Certes, elle avait fortement marqué les esprits du temps de « Human's Pain » (1998), « Murder's Concept » (2000) puis « Genocide » (2003) mais certaines chansons offertes ici me semblent tellement incroyables (« Ghastly » ; « Stinking Story ») et le tout paraît si limpide, si évident en termes de fusion des genres que j'en reste tout chamboulé. Aussi, même si les probabilités sont minces que le die-hard fan prenne son pied sur ce quatrième et dernier LP des Poméraniens, je ne peux cependant que le conseiller chaudement tant il a eu sur moi des effets bénéfiques. Mais comment ça « bénéfique » ? Tu veux dire qu'il t'a transmis des ondes positives ? Des rasta vibes ? Beurk.

2005 - Chaos III Production Metal Expérimental Trip-Hop notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

formats CD / 2005 - Chaos III Production

écoutez Progress

Stinking Story

Kill Me

tracklist 01. Human's Clones Store (03:12) 02. Progress (03:22) 03. Trip (02:49) 04. I See the Circle (05:35) 05. Stinking Story (04:20) 06. Old Man (04:37) 07. Pleasure of a Dead Body (03:37) 08. Ghastly (03:06) 09. Kill Me (01:36)

Durée : 32:14

line up Hudy / Guitare, Chant

Thrufel / Guitare

Śvierszcz / Basse, Chant

Ząbek / Batterie

parution 20 Janvier 2005

