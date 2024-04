Griefgod - Deterioration Chronique Deterioration

NUCLEAR TRUTH (pas bien fameux, tout le monde en conviendra), s’est poursuivie en 2019 avec GILZEH, appellation sous laquelle un EP (« Torture ») a vu le jour en 2020, et elle trouve (l’histoire) un troisième souffle en sa forme actuelle : GRIEFGOD, un quintette composé de quatre anciens GILZEH donc. Il y a dû y en avoir des querelles pour conserver la propriété d’une appellation inconnue…



Sinon, la Lituanie est-elle une terre de metal ? Un petit peu… Elle n’a jamais engendré de grands noms (à ma connaissance) mais nourrit régulièrement l’underground et ainsi en sera-t-il une nouvelle fois avec cette dose massive de death metal qui, déjà par l’esthétique de sa pochette, retient toute mon attention. « Deterioration » est le premier LP de cette nouvelle vie, les deux singles « 45 Years of Tremor » puis « Anguish » nous ayant déjà fait miroiter de belles promesses : un style rugueux, très rythmique, principalement axé sur des mid-tempos tout en puissance axiale, les mecs ne sont pas du genre à chercher le débordement par les ailes avec des solos enflammés ou des envolées lyriques… Par conséquent, nous sommes face à une espèce de parpaing musical qui ne se prend pas pour autre chose que ce qu’il est : un hommage barbare au death contemporain qui, par certains aspects, entretient des accointances riffesques avec les débuts (les premières démos) d’un brutalcore (ça, c’est pour les ralentissements en mode mosh parts) mais également la société Caterpillar pour le côté ingénierie lourde.



Cela étant, je ne dis pas ça méchamment hein, ce n’est pas mon genre. Un titre tel que « Pestilence » comble totalement mes envies de viandes grasses et c’est vrai que ce que l’on perd en originalité, on le gagne en efficacité ainsi qu’en concision, l’album dépassant péniblement les trente minutes. Mais je les aime ces déboulements rythmiques bien frontaux (le riff introductif de « Constellations are Their Eyes »), ces guitares forgées dans un tractopelle, ce chant de mineur de fond, cette batterie qui te cogne le crâne jusqu’à ce qu’il ne fasse plus qu’un avec ton pelvis, demande-t-on sincèrement autre chose à une formation qui propose son premier LP ? Cela serait le dixième, je ne dis pas, on se cotiserait pour leur acheter des instruments à plus de quatre cases et ce serait bien légitime, mais là… Le contrat de cassage de nuques n’est-il pas rempli ? On ne boîte pas un peu bas à la suite de l’écoute de « Deterioration » ? A trois minutes cinquante de « No Future », on est presque obligé d’esquisser un geste d’assentiment, de manifester une petite euphorie, oui, même moi d’habitude si taciturne.



