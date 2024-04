Lemming Project - Extinction Chronique Extinction

Extinction » en 1991… LEMMING PROJECT, ce fut typiquement le genre de groupes sur lequel je fantasmais à bloc, à force de voir la publicité dans tous les magazines sans jamais pouvoir l’écouter, faute de distribution correcte. En plus, dans mes souvenirs, c’était une espèce de all stars band, ce qui alimentait encore le mythe, alors que pas du tout ! Que des Allemands aussi obscurs que besogneux et qui semblent avoir mis fin à leurs activités musicales après « Hate and Despise » (1992), un second LP sur lequel les avis sont d’ailleurs assez mitigés.



Mais ce « Extinction », évidemment abrité chez death metal pouvait être autre chose que des meuglements putrides. Bon, quand je dis « chercheur », n’imaginez pas non plus le professeur Tournesol, nous sommes plus au niveau du petit laboratoire de campagne qui subvient à ses besoins en organisant des kermesses pour vendre quelques würste et faire des appels aux dons mais, tout de même, l’objectif est atteint. Par certains aspects, je trouve même que ce disque à un côté pré « Spheres » (



Et puis il y a le chant de Hendrik Vanegrow, parfait et typique de l’époque dans cet exercice subtil du guttural raclé en fond de gorge, ce petit glaviot que l’on n’arrive jamais à dégager et qui donne à la voix ce ton gras de malade en souffrance. On aime bien évidemment ! De toute façon, pourquoi je m’embête à vanter les mérites d’un disque de death paru en 1991 ? Il n’y avait que des génies à cette époque et l’on en a un petit aperçu ici, dans un style certes peu démonstratif en termes de vitesse ou de solos flamboyants mais plutôt en matière d’ambiance, de tessitures, avec en prime un finish teinté de hardcore qui n’est pas sans faire un clin d’œil à la première démo « Negative Hatecore ». Car oui, LEMMING PROJECT, ça reste de la haine, certes mâtinée d’humour noir mais focalisée sur les travers d’une société que les musiciens percevaient déjà comme pervertie, malsaine, des complotistes avant l’heure (« Reality is a lie ») qui parlaient de manipulations génétiques, d’expérimentations pratiquées sur des humains, etc. On ne peut pas dire que l’actualité récente leur donne tort à ces braves teutons, cet album n’en devenant que plus essentiel à la culture de tout un chacun.



