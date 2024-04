Aristarchos - Martyr of Star and Fire Chronique Martyr of Star and Fire

J’aime pas le nom de ce groupe. Il me fait penser aux Aristochats. Et même si j’apprécie les Aristochats, je n’ai pas envie d’avoir leurs petites tronches de matous en tête quand j’écoute du black metal. Et pourtant cette formation n’a rien à voir avec nos amis les bêtes. La référence est bien différente et surtout bien plus élitiste. Car voilà, ARISTARCHOS vient à l’origine de l’astronome et mathématicien grec Aristarque de Samos. Lui, c’était une tête, et il croyait à l’héliocentrisme, idée que le Soleil était immobile et que « la Terre tournait sur elle-même, se déplaçant sur un cercle centré sur le Soleil ». Une tête je vous dis !



Et c’est donc lui qui a inspiré les Anglais cachés derrière ce groupe de black metal. Intéressant n’est-ce pas d’être attiré par des thématiques plus complexes et plus savantes que les trop fréquents appels à Satan, appels aux vikings, appels à la forêt ou appels à Adolf ! D’emblée, ils nous donnent envie de les respecter. Et d’emblée on veut les comparer aux groupes les plus « futés » de notre scène. On imagine déjà entendre des compositions inspirées par ABIGOR, DEATHSPELL OMEGA ou bien DODECAHEDRON.



Eh bien c’est le cas. Un peu. Effectivement, elle est sophistiquée, orthodoxe, déstructurée et avant-gardiste. Sauf que voilà, c’est en petite quantité et ARISTARCHOS se révèle avant tout être un groupe raisonnable. Sophistiqué mais abordable, orthodoxe mais accessible, déstructuré mais harmonieux, avant-gardiste mais mélodique. Ses 4 pistes n’ont alors rien de pompeux, et elles pourront même paraître trop sages à ceux qui s’attendaient à des éléments plus alambiqués. En tout cas, elles s’écoutent avec plaisir et sans le moindre accroc. L’album n’est pas très long en plus, dépassant de peu les 30 minutes, et parvient à donner envie d’y revenir.



Le groupe a finalement du talent et du potentiel. Mais justement, lorsque l’on sort la carte « potentiel », on sous-entend clairement qu’il peut et doit mieux faire pour se rendre nécessaire. Je crains donc que ses qualités, évidentes, ne soient pas suffisantes et que son deuxième album n’arrive pas à se faire plus remarquer que le premier, qui était paru en 2021 sur le même label : Vendetta Records. Donnez-lui sa chance en tout cas !

