Est-ce que cela me convient ? Moyennement. J’attends finalement trop souvent les passages qui m’emportent dans l’Olympe. Ils sont présents, et pratiquement sur tous les morceaux, mais en nombre insuffisant pour mon âme. Elle en attendait plus, plus forts et plus continus, pour avoir l’impression de se retrouver aux côtés d’Aphrodite, Hadès, Poséidon, Arès et Zeus... C’est un peu comme s’ils étaient là, mais derrière une porte, et que seules leurs voix parvenaient à mes oreilles. La Grèce en force en 2024 ! Tout de même ! De grandes formations proposent leur nouvel album cet année, et le trio de tête est sans aucun douteet! Ce dernier sort son 9ème album, 4 ans après Adrasteia , et il se montre toujours aussi en forme, inspiré et fidèle à lui-même. Pourtant, il y a eu du changement du côté du line-up, et pas qu’un peu, avec l’arrivée de 4 nouveaux membres en 2023. Alors au fondateur Therthonax (guitares) et au fidèle Porphyrion (vocaux) se sont ajoutés :-Agisilaos à la batterie. Jeune de 18 ans, né en 2005, et membre de formations toutes plus méconnues les unes que les autres :-Iason aux guitares. Egalement actif au sein de-Epameinondas à la basse.-Dis Pater aux claviers. De nationalité australienne, il aussi son propre groupe, assez reconnu :Alors oui, un sacré ménage a été effectué ! Mais comme je l’annonçais,ne propose pas un nouveau visage, et aucune révolution musicale n’a été opérée.Par contre, tous les albums den’ont pas eu exactement la même formule, et il est donc important de préciser quelle sauce il a choisi de mettre en avant cette fois-ci. Eh bien il s’agit de celle un peu plus épicée. Alors que le groupe s’est parfois montré très mélodique ou s’il a mis ses racines et donc des sonorités grecques en avant, tout cela est cette fois-ci mis un peu plus au second plan. Nous retrouvons évidemment ces éléments, et certains titres les emploient avec excellence, comme le remarquable « Achilles Funeral ». Mais la saveur essentiel sur ces 10 pistes, c’est l’agressivité.a repris du poil de la bête, et il montre que le temps ne l’a absolument pas adouci. Je pense même que c’est l’un de ses albums les plus furieux, voire celui qui contient le plus de passages excités.Est-ce que cela me convient ? Moyennement. J’attends finalement trop souvent les passages qui m’emportent dans l’Olympe. Ils sont présents, et pratiquement sur tous les morceaux, mais en nombre insuffisant pour mon âme. Elle en attendait plus, plus forts et plus continus, pour avoir l’impression de se retrouver aux côtés d’Aphrodite, Hadès, Poséidon, Arès et Zeus... C’est un peu comme s’ils étaient là, mais derrière une porte, et que seules leurs voix parvenaient à mes oreilles.

