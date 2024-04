Stress Angel - Punished By Nemesis Chronique Punished By Nemesis





Difficile en effet de résister à l’ouverture intitulée « Punished By Nemesis » qui va directement balancer toutes les rythmiques possibles, où les purs accents Metal et Punk se côtoient mutuellement sur fond de variations permanentes entre vitesse prédominante et plans mid-tempo implacables... tout ça au milieu de quelques rasades de lenteur rampante. Offrant un vrai festival auditif où l’on est totalement happé dès les premières secondes cette plage va faire écho notamment au dense et équilibré « Ritual Debt », qui va même ajouter quelques relents inspirés du Doom et du plus bel effet et où l’on se rend compte que les gars sont aussi convaincants en sortant tout leur attirail que quand ils se font plus bas du front. En effet l’horrifique et frontal « Monsignor's Wish » ne va jamais ralentir la cadence et ainsi offrir des moments délicieux où l’on est pris en permanence d’une envie irrésistible de secouer la tête comme taper du pied comme un débile, avec un plaisir constant et insistant. D’ailleurs histoire de pousser l’expérience plus loin le court et obscur « Close To The Presence Of Suffering » va aller encore plus à l’essentiel en offrant le visage le plus expéditif du duo qui réussit là-encore son coup, tant ce mélange de noirceur supplémentaire et de bière chaude bas de gamme fait mouche instantanément. Du coup la suite restante ne va être qu’une redite réussie des différents aspects entendus jusque-là entre le grand-écart incessant et incandescent de « Ancient Weakness » (aux accents légèrement tribaux), ou les trois parties diverses de la doublette « Jericho's Trumpet » / « Ridicules Of Death » (qui vont se révéler totalement addictives via un grand-écart plus marqué servant de parfait défouloir), qui vident la tête parfaitement et donnent une énergie pharaonique.



Alors oui on chipotera un peu sur le redondant « Missionary Zeal » moins inspiré et qui cède un peu trop à la facilité mais cela sera déjà oublié avec l’excellente conclusion (« Ministerial Road ») qui remet les choses à plat, en terminant les hostilités avec un grand nombre de passages mid-tempo parfaits pour secouer la tête une dernière fois et montrer ainsi un versant épique implacable et guerrier. Du coup même si on a souvent la sensation d’entendre les mêmes plans et inspirations on ne va pas faire la fine bouche, tant ce disque du même niveau que son prédécesseur a de quoi faire passer un excellent moment à ceux qui prendront la peine de se pencher dessus. Homogène et équilibrée de bout en bout sans aucune baisse de régime majeure cette galette confirme tout le bien que l’on pensait de ses auteurs, qui sans se prendre la tête offrent une musique redoutable et sans prétentions qui comblera sans peine les amateurs de bon son old-school, où l’entrain prime sur la technicité et le modernisme débridé. Bref malgré l’absence totale de nouveautés ou de quelconques surprises on se satisfera volontiers de ces quarante minutes qui filent à toute allure et sans aucune lassitude, preuve de leur qualité intrinsèque et nul doute que la prochaine livraison des deux acolytes sera du même tonneau. Car ceux-ci ont trouvé à la fois la formule idéale pour être appréciés du plus grand nombre et aussi celle de se renouveler constamment, sans jamais donner l’impression de faire des efforts apparents ou de se triturer le cerveau inutilement. Presque trois ans après le redoutable « Bursting Church » revoilà le binôme new-yorkais avec la suite logique de cet opus qui avait fait son petit effet en 2021, montrant un Death/Thrash très sombre et rétro à l’écriture rudimentaire où la sueur, la crasse et l’obscurité étaient particulièrement mises en valeur. Du coup histoire de ne pas changer une formule qui a fait ses preuves le combo reprend ici exactement les mêmes éléments où tout est joué quasiment à la note près, ce qui fait qu’on se demande parfois si on n’est pas en présence de chutes de studio de la précédente livraison. Cependant même si ça sent totalement le réchauffé cela ne va pas avoir d’incidence sur l’attractivité et la qualité de ce second chapitre, tant tout y est là-encore absolument délicieux en donnant clairement envie d’en découdre sur une rythmique majoritairement enlevée portée par une production tout en reverb’ et riche en solos désarticulés.Difficile en effet de résister à l’ouverture intitulée « Punished By Nemesis » qui va directement balancer toutes les rythmiques possibles, où les purs accents Metal et Punk se côtoient mutuellement sur fond de variations permanentes entre vitesse prédominante et plans mid-tempo implacables... tout ça au milieu de quelques rasades de lenteur rampante. Offrant un vrai festival auditif où l’on est totalement happé dès les premières secondes cette plage va faire écho notamment au dense et équilibré « Ritual Debt », qui va même ajouter quelques relents inspirés du Doom et du plus bel effet et où l’on se rend compte que les gars sont aussi convaincants en sortant tout leur attirail que quand ils se font plus bas du front. En effet l’horrifique et frontal « Monsignor's Wish » ne va jamais ralentir la cadence et ainsi offrir des moments délicieux où l’on est pris en permanence d’une envie irrésistible de secouer la tête comme taper du pied comme un débile, avec un plaisir constant et insistant. D’ailleurs histoire de pousser l’expérience plus loin le court et obscur « Close To The Presence Of Suffering » va aller encore plus à l’essentiel en offrant le visage le plus expéditif du duo qui réussit là-encore son coup, tant ce mélange de noirceur supplémentaire et de bière chaude bas de gamme fait mouche instantanément. Du coup la suite restante ne va être qu’une redite réussie des différents aspects entendus jusque-là entre le grand-écart incessant et incandescent de « Ancient Weakness » (aux accents légèrement tribaux), ou les trois parties diverses de la doublette « Jericho's Trumpet » / « Ridicules Of Death » (qui vont se révéler totalement addictives via un grand-écart plus marqué servant de parfait défouloir), qui vident la tête parfaitement et donnent une énergie pharaonique.Alors oui on chipotera un peu sur le redondant « Missionary Zeal » moins inspiré et qui cède un peu trop à la facilité mais cela sera déjà oublié avec l’excellente conclusion (« Ministerial Road ») qui remet les choses à plat, en terminant les hostilités avec un grand nombre de passages mid-tempo parfaits pour secouer la tête une dernière fois et montrer ainsi un versant épique implacable et guerrier. Du coup même si on a souvent la sensation d’entendre les mêmes plans et inspirations on ne va pas faire la fine bouche, tant ce disque du même niveau que son prédécesseur a de quoi faire passer un excellent moment à ceux qui prendront la peine de se pencher dessus. Homogène et équilibrée de bout en bout sans aucune baisse de régime majeure cette galette confirme tout le bien que l’on pensait de ses auteurs, qui sans se prendre la tête offrent une musique redoutable et sans prétentions qui comblera sans peine les amateurs de bon son old-school, où l’entrain prime sur la technicité et le modernisme débridé. Bref malgré l’absence totale de nouveautés ou de quelconques surprises on se satisfera volontiers de ces quarante minutes qui filent à toute allure et sans aucune lassitude, preuve de leur qualité intrinsèque et nul doute que la prochaine livraison des deux acolytes sera du même tonneau. Car ceux-ci ont trouvé à la fois la formule idéale pour être appréciés du plus grand nombre et aussi celle de se renouveler constamment, sans jamais donner l’impression de faire des efforts apparents ou de se triturer le cerveau inutilement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE