Korpituli - Pohjola Chronique Pohjola

KORPITULI, un seul homme : Joonas Juntunen, 42 ans, autrement appelé Sovereign quand il joue pour IKU-TURSO, NACHTVRUCHT, UNIVERSAL DISORDER ou encore WRATHAGE et KHANUS. Il n’y a que lorsqu’il s’amuse tout seul dans son projet solo qu’il prend le pseudo Korpituli finalement. Oui, oui, l’homme et le groupe ont bien le même nom. Mais bon, on n’est plus à ça près, le Finlandais nous a habitué à n’en faire qu’à sa tête, et plus grand chose ne nous surprend de sa part. La dernière fois il avait décidé de créer son propre label, évidemment intitulé Korpituli Productions, et il s’y est sagement consacré, sortant des albums de KALMANKANTAJA, NIGHTSIDE, MIMORIUM... C’est bien, il ne tergiverse pas inutilement et fait ce qu’il lui plaît.



Sauf que cette fois-ci ses petites humeurs ont des conséquences sur sa musique. Il suffit de voir la pochette pour tout de suite comprendre que ce troisième album va explorer de nouvelles terres, et de nouvelles ambiances, probablement même dans un autre style. Je dois rappeler que l’album précédent,



La pochette est un indice évident et fort. Elle emprunte une œuvre d’Albert Edelfelt, peintre finlandais du 19ème siècle qui a longtemps vécu en France et qui y est devenu célébre. Tout le monde a dû voir ses fameux portraits, dont ceux de Louis Pasteur. Il est ensuite retourné dans son pays et il y a fini sa vie, se consacrant beaucoup à l’illustration de l’histoire finlandaise. Et c’est exactement l’approche qui a été choisie par KORPITULI sur ces 10 compositions. Un hommage à son propre pays, avec des morceaux qui insèrent beaucoup d’éléments folk, aussi bien dans les instruments que dans les chœurs. Du Pagan Black Metal... Une sorte de MOONSORROW du coup ? Oui, d’autant qu’eux aussi sont finlandais, donc la comparaison est inévitable. Deux morceaux (« Pohjola » et « Pohjan Akka ») reprennent des textes tirés du fameux Suomen kansan vanhat runot, livre en langue finnoise qui contient 100.000 chansons différentes et quatre autres utilisent des mélodies de vieilles chansons folk finlandaises : « Soittajapaimen », « Saunavihdat », « Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä » et « Kalliolle Kukkulalle ».



Est-ce que KORPITULI s'en sort bien avec sa nouvelle orientation ? Oui, il est crédible, il sait composer ce style-là aussi, mais finalement moins bien que des titres sur le cosmos. Du coup je n'ai pas le choix, c'est un demi-point de moins que l'album précédent !

tracklist 01. Maan ääriin 02. Pohjola 03. Pohjan akka 04. Lalli 05. Syyttä suotta sariolaan 06. Soittajapaimen 07. Saunavihdat 08. Yksi kaksi kolme neljä 09. Kalliolle kukkulalle 10. Väkensä luokse

