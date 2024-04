Greybush - A Never Ending Search For Justice Chronique A Never Ending Search For Justice

GREYBUSH. Aussi, je me contenterai de cette formulation laconique : la formation californienne a vu le jour en 2020 juste avant la pandémie, évolue dans la sphère deathcore et vient de sortir son (premier ?) album « A Never Ending Search For Justice ». J’ai envie, hélas, de m’arrêter là en ce qui concerne les présentations. Non pas parce que j’abhorre ce genre, il y a toujours des groupes qui trouvent grâce à mes oreilles, mais plutôt parce que ce que j’entends au cours de ces sept compositions me semble un peu trop paresseux. Le mot est lâché.



Déjà, le communiqué de presse nous annonçait un full length. Non les gars, si la rondelle dure vingt minutes pour un contenant de cinq titres originaux, d’une introduction et d’une reprise, c’est juste un EP en fait non ? On me dit aussi qu’il y aurait des influences artwork soigné. » Bref, tout cela pour dire que je ne suis pas dans l’anti-américanisme primaire mais que ce n’est pas l’origine Oncle Sam qui me rendra plus clément.



Les choses ne partaient pourtant pas trop mal avec un « Further Below » assez surprenant du fait de ses guitares mélodico-techniques, j’ai cru l’espace d’un instant que les musiciens flirteraient avec le tech death mais hormis qu’il faille attendre le titre éponyme pour se manger sa véritable première slam part, c’est surtout que ce mélange épais de death metal moderne et de hardcore sous stéroïdes, on en bouffe à tous les repas depuis quoi ? Dix ans ? Vingt peut-être même… Au bout d’un moment, j’ai beau être simplet, c’est bon, j’ai compris que l’on peut jouer de la musique en n’utilisant qu’un tiers du manche si tant est que l’on détienne dans ses rangs un vocaliste badass associé à une brute derrière la batterie. Il y en a toujours qui s’en satisferont, c’est parfait ainsi, cela ne me suffit malheureusement plus, depuis longtemps : ni les accélérations bourratives, ni les ralentissements de pachydermes, encore moins les tentatives de chant clair (« James is Still My Homie ») heureusement rares tant elles n’apportent rien voire sont contre-productives.



De plus, comme je l'ai précisé au début de l'article, sur les six « vraies » compositions restantes, il y a la reprise du « Murder » de SEPULTURA (tirée de « Arise »)… Elle n'est vraiment pas fameuse, tombe là tel le célèbre vilain cheveu gras dans la triste soupe froide. Mal placée (il aurait mieux valu conclure avec, en bonus), parfaitement inutile à la différence de Pierre Martinet qui lui est parfaitement intraitable. Et encore, je me suis contraint à plusieurs écoutes avant de coucher mon diagnostic sur papier, je voulais être sûr… Mais, mis à part la pochette que je trouve assez sympa bien que plutôt hors sujet, je ne retiens en définitive rien de cette parution en dépit de son efficacité frontale certaine car il n'y a sans doute rien de notable à en retenir : des riffs ultra classiques, une voix interchangeable, à peine cinq morceaux du cru. Mais ça bourre, voilà tout. De la musique de restauration rapide écrite à la chaîne dont l'espérance de vie dans nos mémoires ne sera même pas égale à sa durée étant donné qu'un titre chasse aussi sec le souvenir du précédent. Et « Murder » ? GREYBUSH s'avère champion pour brouiller les pistes, cet hommage semblant aussi incongru qu'une reprise d'Elsa Esnoult dans le prochain PUTRID PILE, je n'ai clairement pas compris le projet, je n'y reviendrai probablement pas.

