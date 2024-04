Vesperian Sorrow - Awaken the Greylight Chronique Awaken the Greylight

Bon, dans cette chronique, on va dire du bien, du mal, encore un peu de mal mais aussi quelques touches de bien. Rien de surprenant puisqu’elle va présenter le nouvel album des Américains de VESPERIAN SORROW, un groupe qui sévit depuis près de trente ans, surtout si l’on considère la période où il se nommait encore UNHOLY DESCENT, entre 1994 et 1997. De cette époque, il reste deux membres, indéboulonnables : Kristoph aux percussions et claviers, William aux guitares. Ils ont réussi à maintenir leur navire sur les flots toutes ces années pour une raison bien simple, à savoir une activité réduite. Ils ont sorti leurs deux premiers albums en deux ans d’écart (1999 et 2001) pour ensuite toujours prendre leur temps et laisser au moins 5 ans entre deux opus. 2006, 2012, 2019, 2024. Si l’on sait bien compter, on a donc calculé que Awaken the Greylight est le sixième. Et c’est peut-être bien le pire de toute la discographie...



Kristoph et William sont toujours là évidemment, et ils sont accompagnés d’Orlando Logan Olivero aux vocaux et de Gabe Reyes à la basse. Et tout ce petit monde est formidable, chacun ayant une maîtrise respectable de son instrument. On ne peut que constater le talent de ces musiciens. Seulement voilà, il y a les compétences et il y a ce qu’on en fait. Et là, les 10 nouvelles compositions font beaucoup de choses... Trop de choses même... Du coup, les opinions risquent de se confronter, et les qualificatifs employés varieront, pouvant aller de « généreux » à « ambitieux », « complexe », « excessif », « lourdingue » ou encore « ringard ». Il y a vraiment de tout cela pendant 55 minutes, tout simplement parce que VESPERIAN SORROW est encore plus sorti de son cadre que d’habitude. Il va falloir éviter de le classer dans le black metal symphonique, parce que ce style n’est plus qu’une petite facette parmi d’autres.



Du death classique, du death mélodique, du power, de l’opéra... On trouve même un passage semi-électro sur « They Beheld the Chainbreaker’s Unwonted Defiance ». On pourrait trouver que c’est osé, et il y a bien des passages où la musique opère et qu’une petite jouisance pointe son nez. Mais le souci, c’est que cela tombe parfois dans la démonstration. Je suis sorti des ambiances à plusieurs reprises par des passages exagérés, d’un point de vue musical ou vocal. Je vois alors plus les musiciens dans mon petit esprit que les paysages qu’ils souhaitaient partager. Bien trop souvent j’ai aperçu les tronches de nos artistes en train de faire la grimace en chantant ou de s’exciter sur leur guitare... Et surtout j’ai eu la même vision qu’avec certains titres récents de THERION : les compositeurs en train de se concerter sur les éléments à ajouter. « On met de l’agressivité pendant 45 secondes, ensuite on met un cri strident, suivi de vocaux plus clairs, un clavier qui reprend la mélodie, un petit calme et hop, retour de l’agressivité ! ». Bref, je n’ai pas ressenti le naturel tout du long et j’ai oscillé entre le plaisir et le déplaisir. La note est un peu sévère, mais je ne pense pas avoir envie d’y revenir avant un bon moment...

2024 - Black Lion Records
Black death mélodique
Chroniqueur : 5.5 / 10

plus d'infos sur Vesperian Sorrow

Black death mélodique - 1997 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 26 Avril 2024

tracklist 01. As the Pillars Were Raised 02. Antediluvian - Proceeding the Unshaping 03. An Epistle to the Prime, Vivified 04. Traverse the Vorthonian Passage 05. A Dire Flight for the Black Fragment 06. Seek the Last Priestess of Tyyk 07. They Beheld the Chainbreaker’s Unwonted Defiance 08. Who Dwells Within the Blight Moon 09. The Excillion Ontogenesis 10. Awaken the Greylight

Durée : 55:19

