Dauþuz - Uranium Chronique Uranium

C’est la cinquième fois que je chronique une sortie de DAUÞUZ, mon gros chouchou allemand depuis son premier album en 2016, et pour la première fois je vais lui baisser un peu la note. Pas de beaucoup. Juste d’un demi-point. Et encore, ce n’était sans doute pas véritablement nécessaire, tant les deux compères restent fidèles à leur style et montrent toujours autant d’aisance et de facilité à nous entraîner dans leur univers grâce à des compositions riches et entraînantes. Si je baisse la note, c’est pour une tout autre raison.



Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le groupe, présentons-le comme un chantre du black metal atmosphérique à l’allemande. C’est un pays qui sait très bien faire dans le style, parvenant à être à la fois rigoureux et chargé en émotions. Bien entendu il existe des formations bien baveuses ou maladroites, mais c’est un beau vivier pour ceux qui veulent des explosions sensorielles dans leurs oreilles. LUNAR AURORA, INFESTUS, EÏS et IMPERIUM DEKADENZ par exemple réussissent toujours à nous faire vibrer. DAUÞUZ est en quelques sorte leur petit frère. Mais « petit » uniquement par l’âge, pas par le talent. Il est apparu il y a 8 ans et tout de suite il s’est fait remarquer. En partie grâce à ses labels. Dès son deuxième album le duo a été accompagné par Naturmacht Productions (GRIMA, KEYS OF ORTHANC, HAVUKRUUNU…) avant de déménager en 2020 dans une autre écurie allemande : Amor Fati Productions.



En 2021 DAUÞUZ a sorti son 4ème album, et il a surpris quelques mois suivant en le reproposant avec exactement les mêmes compositions, mais avec des vocaux plus clairs et des chœurs plus présents. Bizarrerie intrigante mais résultat une nouvelle fois validé. Deux visions différentes d’une même œuvre en seulement quelques mois d’écart, c’est rare. Uranium est donc le véritable 5ème album. Composé de 6 pistes, il a tout d’abord été introduit un mois avant sa sortie avec une « music video » de « Wüst die Heimat ». Et ceux qui sont allés voir le travail ont pu constater que le groupe conservait encore et toujours la même thématique : les mines.



Alors, si l’on fait un petit récapitulatif, on remarque que rien n’a changé. DAUÞUZ a les mêmes membres, les mêmes thématiques, le même visuel, les mêmes compositions, la même approche que par le passé. Qui s’en plaindra vu le niveau de talent ? Personne sans doute, sauf que moi, je ne ressens plus exactement les mêmes frissons. J’ai l’impression que cela fait longtemps que le groupe compose des titres dans la même veine, et je suis devenu moins sensible. Si cet album avait été le premier que j’entendais, il m’aurait ravagé. Mais c’est le 5ème, sans compter les EP dont je me suis aussi régalé. Voilà pourquoi la note est inférieure. La lassitude n’est pas encore là, mais elle a pointé le petit bout de son nez !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE