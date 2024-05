Ossuary - Forsaken Offerings Chronique Forsaken Offerings (EP)

Forsaken Offerings est encore à ce jour la dernière sortie en date des Américains d’Ossuary. Un court EP trois titres proposé d’abord sur Bandcamp avant d’être pressé quelques semaines plus tard aux formats CD, cassette et vinyle par le label allemand Darkness Shall Rise Productions (on notera d’ailleurs que la version CD embarque avec elle les titres des deux précédentes démos du groupe originaire du Wisconsin).



Bouclé en quinze minutes et pas une de plus, Forsaken Offerings se compose de deux morceaux inédits ("Forsaken Offerings (To The Doomed Spirit)" et "The Undrownable Howl Of Evil") accompagnés pour l’occasion par une reprise du titre « Chicken Dance » des maniaques hallucinés de Goatlord (une relecture néanmoins absente de la version vinyle). Alors évidement, ceux qui attendaient de se mettre sous la dent un premier album ont sûrement un petit peu déchanté mais quatre ans après la précédente démo du groupe, ces deux/trois titres restent tout de même bons à prendre. D’ailleurs, en dépit d’un certain retard à l’allumage c’est avec un enthousiasme non feint que je retrouve Izzi Plunkett et ses deux acolytes.



Toujours aussi circonspect face à la photographie qui illustre cette compilation réunissant les deux premières démos d’Ossuary, j’attendais que le groupe relève la barre et revienne à des choses visuellement un peu plus sales et dérangeantes comme il avait su si bien le faire avec



En effet, si la formule n’a pas particulièrement évolué depuis la sortie de

Quant à cette reprise de "Chicken Dance", si celle-ci fait particulièrement sens dans la mesure où Goatlord est effectivement l’une des principales influences d’Ossuary et que ce titre représente l’essence même du groupe de Madison, aussi bien à travers sa musique qu’à travers ses atmosphères vicieuses et malaisantes, il n’en reste pas moins que la version originale présente sur l’album Reflections Of The Solstice à ce truc en plus qui fait encore la différence aujourd’hui (outre son caractère premier, cette production ultra-datée avec cette batterie particulièrement sonore lui confère un charme évident difficile à égaler).



Après deux démos particulièrement convaincantes, on espérait évidemment un petit peu mieux de la part des Américains puisque même si les titres proposés sur Forsaken Offerings restent sympathiques, ces derniers s’avèrent tout de même un peu moins réussis que ceux présents sur les deux précédentes démos du groupe. Chacun ayant le droit à un petit coup de mou, on ne tiendra donc pas rigueur de cet écart à Ossuary mais on espère sincèrement que le trio réussira à élever son niveau de jeu et à reprendre du fil de la bête pour la suite qui, on l’espère, sera cette fois-ci un petit peu plus généreuse... Paru il y a presqu’un an,est encore à ce jour la dernière sortie en date des Américains d’Ossuary. 