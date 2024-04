Ossuary - Cremation Ritual Chronique Cremation Ritual (Démo)

Forsaken Offerings, je vais tout d’abord me pencher sur la première démo du groupe de Madison sortie il y a déjà un petit peu plus de neuf ans...



Intitulée Cremation Ritual, celle-ci est tout d’abord parue sur Bandcamp avant d’être éditée l’année suivante (2016) en cassette par le label allemand Darkness Shall Rise Productions qui à l’époque n’avait donc déjà pas manqué d’exprimer son intérêt pour le trio et sa musique. Ornée d’une illustration particulièrement sympathique dont le caractère fauché et amateur lui confère d’emblée un très fort capital sympathie, cette dernière se compose de quatre titres pour une durée d’un petit peu plus de vingt-deux minutes. Une démo plutôt généreuse qui à l’époque m’était complètement passée sous le nez mais qui méritait néanmoins d’avoir sa place ici.



Sortie un petit peu moins de quatre ans avant Cremation Ritual n’a pas grand chose à lui envier grâce, en premier lieu, à une production granuleuse et particulièrement épaisse qui sied à ravir à ce genre de Death Metal faisandé bien davantage porté sur les mid-tempos vérolés que sur les attaques frontales et autres démonstrations de force brutes et sans pitié. Car si tout les instruments de la formation sont parfaitement restitués et l’ensemble plutôt bien équilibré, il s’en dégage pourtant quelque chose de sale et de maladif qui correspond bien à ces atmosphères sournoises qui ponctuent le Death Metal d’Ossuary.



Naturellement, cette production n’est pas l’unique raison qui me pousse à affirmer que cette première démo n’a pas à rougir face à sa petite soeur puisqu’en 2015 le trio américain avait pour lui une formule déjà parfaitement rodée ne souffrant d’aucun déficit et autres petits défauts de jeunesse.

Ainsi, à l’image de

Tout aussi efficaces, les riffs simples mais pourtant vicieux d’Izzi Plunkett qui effectivement n’a peut-être rien inventé mais dont le caractère lourd et répétitif nourrit quelque chose de terriblement pesant et malaisant. Ainsi, de l’excellent "Retributive Maiming" à "Cremation Ritual" en passant par "Execration Hymn" et "Gaping Mental War-Wound" tout pue la mort et la décrépitude chez Ossuary. Une odeur rance et viciée qui vous colle aux naseaux et jamais ne vous lâche.

Et puis il y a cette voix, celle de madame Plunkett, perdue au loin et bardée d’effet mais dont les intonations (une sorte de growl arraché et plaintif) révèlent quelque chose de sournois et de menaçant. Une sensation dérangée et dérangeante qui nous place dans une situation d’inconfort et de malaise permanent tout au long de ces vingt-deux minutes.



