Je doute cependant que mon enthousiasme demeure le même si tant est que je doive me coltiner un album entier car les limites de la formation seraient alors plus flagrantes, aussi ce format court est-il idéal pour découvrir REAVERS, un quatuor radical qui, comme tout le monde, affectionne les shorts, les gros mollets et les vestes à patches. Prosit ! Amateurs et amatrices de couleurs criardes, fiers détenteurs de t-shirts Waikiki, elle ne vous rend pas fébriles cette pochette de «», nouvel EP des thrashers allemands defaisant suite à l’album «» de 2019 ? Moi oui, je suis sous le charme de ce rat mutant, de ce logo bien agressif, tout fleurant le bon vieuxbrutal.Les mecs (et la fille) aiment SODOM , les premiers SLAYER , évidemment que cela s’entend pendant les vingt minutes que durent les six titres proposés (ou plutôt cinq étant donné la présence d’une intro de quinze secondes) mais, je ne sais pas si cela est causé par le rhume carabiné qui me fout la tête dans de la ouate, je suis sincèrement emballé par ce que j’entends. Certes, tout est totalement convenu, déjà fait, déjà entendu et les premières mesures de « Violator » m’ont directement replongé dans le riffing d’ « … And Justice For All » mais comme le style des musiciens est barbare à souhait, toujours, une seule écoute suffit pour faire le plein d’amphétamines. Une grosse énergie donc, avec des riffs secs, des chœurs virils ainsi qu’une technique efficace, difficile de demander quoi ce que soit de plus à ces nouveaux venus.J’apprécie également fortement le morceau bonus « Megeilodon » dont le côté festif n’est pas sans m’évoquer les superbes: énorme débit vocal à partir d'une minute quarante-cinq, ambiance de beuverie digne du titre « Freibier » ( TANKARD sur « Stone Cold Sober » ), cette composition possède une saveur detoujours agréable en bouche. Peu voire pas de faute de goût donc, si ce n’est peut-être l’introduction vraiment trop basique de « Bad to Reave » qui sonne amateur oudu pauvre, mais pour le reste c’est du tout bon.Je doute cependant que mon enthousiasme demeure le même si tant est que je doive me coltiner un album entier car les limites de la formation seraient alors plus flagrantes, aussi ce format court est-il idéal pour découvrir, un quatuor radical qui, comme tout le monde, affectionne les shorts, les gros mollets et les vestes à patches.

