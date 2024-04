Fumist - Coaltar Chronique Coaltar

grind hexagonales, au même titre qu’un FUMIST. Pour ce faire, les forces de Lixiviat ont donc été sollicitées mais pas seulement puisque « Coaltar », glaviot premier, sort également chez Poutch Militaire Records, Akaip, Holy Goat, Nihilocus, Pasydarik Pats, Rip Roaring Shitstorm, Blood Factor Negative, Drinkin' Beers in Bandana, Jungle Noise, Hecatombe, j’espère n'oublier personne… Il semblerait que la terre entière se soit mobilisée pour nous crever les tympans et « c’est ok » comme disent désormais les influenceurs atlantistes ou les idolâtres de Jacouille. Cette expression est à vomir ? C’est bien, tu as encore un cerveau en bon état de marche, sinon je t’invite à t’abonner à la chaîne de Thibault Garcia.



Au niveau du style, cette énième formation se démarque pourtant de ses prédécesseurs en se tournant davantage vers le hardcore, le d-beat ainsi que le powerviolence, même si le grind pur et dur n’est jamais très loin. Evidemment, les quatorze titres s’avèrent totalement explosifs et pas du tout marrants si tant est que l’on se soit laissé abuser par leur nom : « Pile ou Faf », « Apnées du soleil », « Shlag GPT », « Seum 41 », etc. Bien entendu, la brièveté n’a d’égal que la fureur mais, surtout, il est assez effarant de constater que les musiciens parviennent en à peine plus de deux minutes à mixer toutes ces influences. Pour le dire autrement, les mecs ne sont pas adeptes du « un titre – un genre », bien au contraire, chaque morceau se transforme en un maelstrom vertigineux de barbarie brusque, un combat de chiens errants, de la boxe de rue où ça mouline à tour de bras mais avec la technique ancestrale de ces vieux sacs à vinasse qui, même ivres-morts, ne tombent jamais.



Etant conscient que je me suis jusqu’à présent beaucoup exprimé par métaphore, il faudrait encore que je dise un mot sur les performances respectives de nos chers convives. Seulement, si vous avez déjà écouté les formations listées en introduction, je ne vais rien vous apprendre de plus car vous connaissez déjà tout le concentré de talent qu’ils représentent.



Il en est bien sûr de même au sein de FUMIST qui parvient néanmoins à proposer autre chose, une approche différente de la course éternelle vers l’extrême. A titre personnel, c’est surtout la prestation dingue de Le Commissaire qui me laisse totalement baba : sa versatilité vocale impressionne, toujours juste, toujours sale, toujours radicale et ce qu’il growle, qu’il meugle, qu’il beugle, qu’il hurle, qu’il aboie, qu’il pleuve ou qu’il vente. Le reste de la fine équipe ne se contente pas non plus de faire de la figuration : batteur de branque, guitariste qui étale un panel de riffs et rythmiques hallucinant (les gratteux de post en PLS, eux qui peinent à trouver plus de trois accords par morceau), bassiste qui te strangule le kiki avec sa grosse corde, tu recherches désespérément un peu d’air, pire que si Lola Mello te jouait sous le pif l’un de ses petits récitals dont elle a le secret. « Oui je l’adore tous les jours un peu plus fort » dirait certainement Pauline Ester si elle écoutait du brutal, cependant, contrairement à elle, moi je suis d’accord quand FUMIST rentre saoul et qu’il devient méchant. J’en redemande.



En définitive, même si pour des raisons de penchants naturels j’ai tendance à préférer le grind, je ne peux qu’objectivement reconnaître que cette ration de powerviolence sera certainement l’un des moments forts de cette année, la Samaritaine du bourre-pif avec supplément « à grands coups de pompe dans le cul », et merci bien. Le label Lixiviat Records fait partie depuis déjà quelques temps des institutionshexagonales, au même titre qu’un Bones Birgade par exemple, et il nous alimente très régulièrement en pépites, notamment lyonnaises, particulièrement mal embouchées. Nous avions eu droit aux belliqueux méfaits de LOVGUN , de RAN , de CIVILIAN THROWER ou encore de HØRDÜR , voici à présent que tout ce petit monde, déjà adepte de l’échangisme forcené, se regroupe sous une nouvelle bannière :. Pour ce faire, les forces deont donc été sollicitées mais pas seulement puisque «», glaviot premier, sort également chez, j’espère n'oublier personne… Il semblerait que la terre entière se soit mobilisée pour nous crever les tympans et « c’est ok » comme disent désormais les influenceurs atlantistes ou les idolâtres de Jacouille. Cette expression est à vomir ? C’est bien, tu as encore un cerveau en bon état de marche, sinon je t’invite à t’abonner à la chaîne de Thibault Garcia.Au niveau du style, cette énième formation se démarque pourtant de ses prédécesseurs en se tournant davantage vers le, leainsi que le, même si lepur et dur n’est jamais très loin. Evidemment, les quatorze titres s’avèrent totalement explosifs et pas du tout marrants si tant est que l’on se soit laissé abuser par leur nom : « Pile ou Faf », « Apnées du soleil », « Shlag GPT », « Seum 41 », etc. Bien entendu, la brièveté n’a d’égal que la fureur mais, surtout, il est assez effarant de constater que les musiciens parviennent en à peine plus de deux minutes à mixer toutes ces influences. Pour le dire autrement, les mecs ne sont pas adeptes du « un titre – un genre », bien au contraire, chaque morceau se transforme en un maelstrom vertigineux de barbarie brusque, un combat de chiens errants, de la boxe de rue où ça mouline à tour de bras mais avec la technique ancestrale de ces vieux sacs à vinasse qui, même ivres-morts, ne tombent jamais.Etant conscient que je me suis jusqu’à présent beaucoup exprimé par métaphore, il faudrait encore que je dise un mot sur les performances respectives de nos chers convives. Seulement, si vous avez déjà écouté les formations listées en introduction, je ne vais rien vous apprendre de plus car vous connaissez déjà tout le concentré de talent qu’ils représentent.Il en est bien sûr de même au sein dequi parvient néanmoins à proposer autre chose, une approche différente de la course éternelle vers l’extrême. A titre personnel, c’est surtout la prestation dingue dequi me laisse totalement baba : sa versatilité vocale impressionne, toujours juste, toujours sale, toujours radicale et ce qu’il growle, qu’il meugle, qu’il beugle, qu’il hurle, qu’il aboie, qu’il pleuve ou qu’il vente. Le reste de la fine équipe ne se contente pas non plus de faire de la figuration : batteur de branque, guitariste qui étale un panel de riffs et rythmiques hallucinant (les gratteux deen PLS, eux qui peinent à trouver plus de trois accords par morceau), bassiste qui te strangule le kiki avec sa grosse corde, tu recherches désespérément un peu d’air, pire que si Lola Mello te jouait sous le pif l’un de ses petits récitals dont elle a le secret. «» dirait certainement Pauline Ester si elle écoutait du brutal, cependant, contrairement à elle, moi je suis d’accord quandrentre saoul et qu’il devient méchant. J’en redemande.En définitive, même si pour des raisons de penchants naturels j’ai tendance à préférer le, je ne peux qu’objectivement reconnaître que cette ration desera certainement l’un des moments forts de cette année, la Samaritaine du bourre-pif avec supplément « à grands coups de pompe dans le cul », et merci bien.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Lixiviat Records Powerviolence notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Fumist

Powerviolence - 2024 - France

formats CD, Vinyl, Digital / 16/04/2024 - Lixiviat Records

nouveaute A paraître le 16 Avril 2024

écoutez S'aérer dans la Cave

Outrage à Argent

Second Couteau

Shlag GPT

tracklist 01. S'aérer dans la Cave (01:19) 02. Pile ou Faf (01:45) 03. Apnée du Soleil (01:29) 04. Capitaine Flem (01:41) 05. Outrage à Argent (01:06) 06. Hulie d'Arraché (02:20) 07. UAICL (01:52) 08. Second Couteau (01:48) 09. A312 (01:40) 10. Hagar-Hagard (02:03) 11. Chevilles Molles (01:27) 12. Shlag GPT (02:18) 13. Seum 41 (01:31) 14. On Verra Demain (01:20)

Durée : 23:46

line up Fumist / Batterie

La Mouliche / Guitare

Antipathic / Basse

Le Commissaire / Chant

Essayez aussi ACxDC

Satan Is King

2020 - Prosthetic Records Charles Bronson

Youth Attack!

1997 - Lengua Armada Discos Gets Worse

Snubbed

2019 - Autoproduction