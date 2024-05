Fatal Collapse - Fatal Collapse Chronique Fatal Collapse

FATAL COLLAPSE ont commencé leur carrière par un EP (« Hell is Here », 2023) avant de proposer leur premier album éponyme. Les différences ne s’arrêtent évidemment pas là puisqu’alors que le premier s’inscrit dans une pure veine thrash metal aussi speed que radicale, notre quatuor adopte des tempos assagis (façon de parler) en y incorporant une solide dose de crossover, style dont je suis toujours friand. Quoi qu’il en soit, le pays semble être de nouveau en plein boom, nous pourrions aussi citer metal teutonne actuelle. De toute façon, le thrash et l’Allemagne, c’est comme la saucisse et la moutarde, le picon et la bière ou la mannschaft et le mondial de foot, c’est un duo qui fonctionnera éternellement.



Visuellement, d’importants progrès ont été faits depuis le premier disque où la pochette était clairement ignoble, même si cette tête hérissée de derricks (pas la série télé mais ça serait marrant) me rappelle un truc, de vagues souvenirs d’illustrations de thrash crossover, vous imaginerez sans peine le contenu de ces neuf compositions, dépassant d’un poil les vingt-cinq minutes : uniquement des riffs pensés pour le headbang et le mime des cornes du Diable avec nos doigts boudinés dans de sérieuses bagouses skull, la seconde main fermement agrippée à une pinte de Pils qui tiédit à vue d’œil. Car oui FATAL COLLAPSE n’est rien d’autre que ce qu’il annonce, une grosse machine de metal déjà foutrement rodée, aux titres bien ficelés, peu originaux mais systématiquement plaisants, efficaces, entraînants.



Evidemment, cela est surtout redevable à l’excellent travail du guitariste Buddy, très précis dans son jeu saccadé, parfaitement secondé par le chant rauque typé hardcore de Niklas, auquel je trouve une touche 90’s sexy et différenciante. Quant à la section rythmique, infatigable travailleuse de l’ombre (et non pas du sexe), elle joue son rôle à la perfection : la basse groove (« One of 86 »), prend ses aises au sein de morceaux déjà bien denses, la batterie me semblant elle aussi davantage orientée vers des patterns plus core que metal. Ajoutons à cela quelques chœurs virils et la messe est dite, l’adhésion totale. Par conséquent, pour une entrée en matière (le groupe a moins de deux ans d’existence), ce « Fatal Collapse » montre de belles choses avec une solide maîtrise de ses classiques, une certaine aisance technique et, probablement, un potentiel d’explosivité scénique à explorer. Certainement pas l’album de l’année mais idéal pour les premières mousses au soleil.



On pourra me reprocher une certaine concision dans la présentation de cet album mais que voulez-vous que je vous dise de plus ? Si le style est dans vos critères de séduction, vous avez sans doute déjà tenté l’écoute afin de vous faire votre propre opinion et cela est bien légitime. Quant à ceux qui, quels que soient les arguments, restent réfractaires au thrash, et il y en a, mon objectif n’est en aucun cas de vous convertir. Par conséquent, j’en ai largement assez raconté pour une bande de types qui, même dans le meilleur des mondes, ne deviendront jamais des rockstars, quand bien même ils seraient des humains sympathiques et gagnant à être connus, selon la formule consacrée. A la différence de ses compatriotes de REAVERS dont nous avons récemment parlé, les Allemands deont commencé leur carrière par un EP («», 2023) avant de proposer leur premier album éponyme. Les différences ne s’arrêtent évidemment pas là puisqu’alors que le premier s’inscrit dans une pure veineaussique radicale, notre quatuor adopte des tempos assagis (façon de parler) en y incorporant une solide dose de, style dont je suis toujours friand. Quoi qu’il en soit, le pays semble être de nouveau en plein, nous pourrions aussi citer EXA comme fer de lance de la scèneteutonne actuelle. De toute façon, leet l’Allemagne, c’est comme la saucisse et la moutarde, le picon et la bière ou laet le mondial de foot, c’est un duo qui fonctionnera éternellement.Visuellement, d’importants progrès ont été faits depuis le premier disque où la pochette était clairement ignoble, même si cette tête hérissée de derricks (pas la série télé mais ça serait marrant) me rappelle un truc, de vagues souvenirs d’illustrations de NUCLEAR ASSAULT ou de VOIVOD peut-être… Cela est de toute façon sans grande importance, la musique proposée ici n’entretenant aucun rapport, consenti ou non, avec ces deux légendes. Comme je ne vous ferai pas l’offense d’expliquer ce qu’est le, vous imaginerez sans peine le contenu de ces neuf compositions, dépassant d’un poil les vingt-cinq minutes : uniquement des riffs pensés pour leet le mime des cornes du Diable avec nos doigts boudinés dans de sérieuses bagouses, la seconde main fermement agrippée à une pinte de Pils qui tiédit à vue d’œil. Car ouin’est rien d’autre que ce qu’il annonce, une grosse machine dedéjà foutrement rodée, aux titres bien ficelés, peu originaux mais systématiquement plaisants, efficaces, entraînants.Evidemment, cela est surtout redevable à l’excellent travail du guitariste, très précis dans son jeu saccadé, parfaitement secondé par le chant rauque typéde, auquel je trouve une touche 90’s sexy et différenciante. Quant à la section rythmique, infatigable travailleuse de l’ombre (et non pas du sexe), elle joue son rôle à la perfection : la basse(« One of 86 »), prend ses aises au sein de morceaux déjà bien denses, la batterie me semblant elle aussi davantage orientée vers des patterns plusque. Ajoutons à cela quelques chœurs virils et la messe est dite, l’adhésion totale. Par conséquent, pour une entrée en matière (le groupe a moins de deux ans d’existence), ce «» montre de belles choses avec une solide maîtrise de ses classiques, une certaine aisance technique et, probablement, un potentiel d’explosivité scénique à explorer. Certainement pas l’album de l’année mais idéal pour les premières mousses au soleil.On pourra me reprocher une certaine concision dans la présentation de cet album mais que voulez-vous que je vous dise de plus ? Si le style est dans vos critères de séduction, vous avez sans doute déjà tenté l’écoute afin de vous faire votre propre opinion et cela est bien légitime. Quant à ceux qui, quels que soient les arguments, restent réfractaires au, et il y en a, mon objectif n’est en aucun cas de vous convertir. Par conséquent, j’en ai largement assez raconté pour une bande de types qui, même dans le meilleur des mondes, ne deviendront jamais des rockstars, quand bien même ils seraient des humains sympathiques et gagnant à être connus, selon la formule consacrée.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Indépendant Thrash Metal Crossover notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fatal Collapse

Thrash Metal Crossover - 2022 - Allemagne

formats CD, Digital / 12/04/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 12 Avril 2024

écoutez Mental Annihilation

Ear To Ear

One Of 86

Fatal Collapse

tracklist 01. Mental Annihilation (03:09) 02. They Lie (03:05) 03. Salvation (02:41) 04. Eart to Ear (02:41) 05. Burn the Priest (02:40) 06. Torture (02:32) 07. Serial Killer (03:06) 08. One of 86 (02:37) 09. Final Collapse (02:48)

Durée : 25:19

line up Flo / Basse

Marco / Batterie

Buddy / Guitare

Niklas / Chant

Essayez aussi Municipal Waste

Hazardous Mutation

2005 - Earache Records Carnivore

Retaliation

1987 - Roadrunner Records Power Trip

Manifest Decimation

2013 - Southern Lord Recordings SSS (Short Sharp Shock)

Short Sharp Shock

2007 - Earache Records Verbal Razors

Verbal Razors

2014 - Autoproduction