Dead Flesh - Dehumanise Chronique Dehumanise (EP)

DEAD FLESH, il y en a aux moins trois qui sont déjà référencés : un Américain, un Russe et un Danois (sont dans un avion…). Ici, ce sont donc des Anglais qui viennent nous servir un nouveau brouet de deathcore atteint par ce petit chromosome supplémentaire qui pousse le groupe à se taper indéfiniment la tête contre les murs du genre bien étroit qu’il a choisi d’explorer.



A leur décharge, je reconnaîtrais tout de même que les mecs évoluent dans une sphère de brutalité plutôt appréciable, avec de gros refrains efficaces (« Bodies Upon Bodies »), et qu’ils ne nous infligent pas des passages en voix claires ou autres saloperies du même tonneau. Est-ce que j’abuse en disant que c’est même peut-être trop dense ? Trop chargé ? Tout du moins pour moi, je ne supporte plus tellement les vocaux criards de ce genre musical et là, pas de bol, ils sont récurrents… Idem au niveau des rythmiques, nous sommes sur des plans très binaires en dépit de contre-temps à foison, encore une fois les riffs à deux cases de guitares ça va bien cinq minutes, j’ai parfois l’impression d’être pris pour un neuneu lorsque j’écoute ce genre de musique. Qui tombe encore en pamoison simplement pour un chanteur qui éructe et un guitariste qui sait bien régler son ampli ?



Finalement, j’ai même tendance à préférer le groupe lorsqu’il s’aventure sur des terres plus djent, à l’image de certains passages de « Swallowing Nails » ou de « Dead Flesh ». Je pense alors évidemment à



Par conséquent je serais bien inspiré d’arrêter ce petit jeu de dupe ou alors de chercher à réellement positiver mon approche. En effet, DEAD FLESH fait l’effort de nous vouloir uniquement du mal via un deathcore foncièrement brutal à base de vocaux gutturaux et de breakdown alternés avec du blast. Par conséquent, je n’ai aucun doute sur le fait que les engliches parviennent à se tailler la part du lion sur une scène où le mérite se juge à l’occasion au nombre de tatouages ou au tour de biceps. Eux, ils se pointent avec un « Dehumanise » impressionnant comme le paquet de Manuel Ferrara, une protubérance taillée pour les jeans slims et, de ce que j’ai retenu de mes multiples écoutes, c’est largement au-dessus des formations citées par le communiqué de presse : SUICIDE SILENCE, CHELSEA GRIN, FIT FOR AN AUTOPSY, etc.



Finalement, tout n’est qu’une question de sensibilité. Pourquoi j’écoute du brutal death et pas du rap ? Pourquoi le deathcore me lasse alors que j’aime le death et le hardcore ? Pourquoi Mona Lisa sourit ? La théorie des Ancient Aliens est-elle vraie ? Allez, encore une formation qui viendra très certainement grossir les bacs des disquaires, elle a de nombreuses qualités certes, mais aucune qui ne m’arrache l’ombre d’un frisson, je laisse donc ça aux spécialistes du genre. 7 pour la violence. C’est important de préciser « UK » dans les URL des réseaux sociaux car, des, il y en a aux moins trois qui sont déjà référencés : un Américain, un Russe et un Danois (sont dans un avion…). Ici, ce sont donc des Anglais qui viennent nous servir un nouveau brouet deatteint par ce petit chromosome supplémentaire qui pousse le groupe à se taper indéfiniment la tête contre les murs du genre bien étroit qu’il a choisi d’explorer.A leur décharge, je reconnaîtrais tout de même que les mecs évoluent dans une sphère de brutalité plutôt appréciable, avec de gros refrains efficaces (« Bodies Upon Bodies »), et qu’ils ne nous infligent pas des passages en voix claires ou autres saloperies du même tonneau. Est-ce que j’abuse en disant que c’est même peut-être trop dense ? Trop chargé ? Tout du moins pour moi, je ne supporte plus tellement les vocaux criards de ce genre musical et là, pas de bol, ils sont récurrents… Idem au niveau des rythmiques, nous sommes sur des plans très binaires en dépit de contre-temps à foison, encore une fois les riffs à deux cases de guitares ça va bien cinq minutes, j’ai parfois l’impression d’être pris pour un neuneu lorsque j’écoute ce genre de musique. Qui tombe encore en pamoison simplement pour un chanteur qui éructe et un guitariste qui sait bien régler son ampli ?Finalement, j’ai même tendance à préférer le groupe lorsqu’il s’aventure sur des terres plus, à l’image de certains passages de « Swallowing Nails » ou de « Dead Flesh ». Je pense alors évidemment à MESHUGGAH mais avec ce côté vraiment agaçant d’être à côté d’un molosse qui t’aboiera dans les oreilles tant qu’il n’aura pas eu sa ration de viande. En vérité, je commence à arriver à saturation de ce genre de formations, radicalement violentes sur la forme mais où nulle émotion autre qu’« on en a gros ! » ne se dégage. Oui, comme tout le monde les gars, on en a tous plein le cul de ce monde, l’Angleterre me semblant sur bien des aspects encore plus à la ramasse que la France, c’est dire l’exploit. Alors les musiciens ont des choses à dire sur la société, la dépression, peut-être qu’ils lisent Michel Clouscard ou Christopher Lasch, peut-être qu’ils ne sont pas sur ce courant de pensée, j’avoue, je m’en fiche un peu.Par conséquent je serais bien inspiré d’arrêter ce petit jeu de dupe ou alors de chercher à réellement positiver mon approche. En effet,fait l’effort de nous vouloir uniquement du mal via unfoncièrement brutal à base de vocaux gutturaux et dealternés avec du. Par conséquent, je n’ai aucun doute sur le fait que lesparviennent à se tailler la part du lion sur une scène où le mérite se juge à l’occasion au nombre de tatouages ou au tour de biceps. Eux, ils se pointent avec un «» impressionnant comme le paquet de Manuel Ferrara, une protubérance taillée pour les jeans slims et, de ce que j’ai retenu de mes multiples écoutes, c’est largement au-dessus des formations citées par le communiqué de presse :, etc.Finalement, tout n’est qu’une question de sensibilité. Pourquoi j’écoute duet pas du rap ? Pourquoi leme lasse alors que j’aime leet le? Pourquoi Mona Lisa sourit ? La théorie desest-elle vraie ? Allez, encore une formation qui viendra très certainement grossir les bacs des disquaires, elle a de nombreuses qualités certes, mais aucune qui ne m’arrache l’ombre d’un frisson, je laisse donc ça aux spécialistes du genre. 7 pour la violence.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Indépendant Deathcore notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dead Flesh

Deathcore - 2022 - Royaume-Uni

formats CD, Digital / 28/04/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 28 Avril 2024

écoutez Born Intro The Meat Grinder

Sick

Bodies Upon Bodies

Swallowing Nails

Dead Flesh

tracklist 01. Born Intro The Meat Grinder (03:38) 02. Sick (04:10) 03. Bodies Upon Bodies (03:44) 04. Swallowing Nails (04:12) 05. Dead Flesh '04:13)

Durée : 19:17

Essayez aussi Eyeless

Path To The Unknown

2004 - Sriracha Sauce Dying Fetus

War Of Attrition

2007 - Relapse Records Burning Skies

Murder By Means Of Existence

2004 - Lifeforce Records Burning Skies

Greed. Filth. Abuse. Corruption.

2008 - Lifeforce Records Burning Skies

Desolation

2006 - Lifeforce Records