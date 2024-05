Brakel - Wranger Wanen Chronique Wranger Wanen

Oui, on va parler de BRAKEL, mais d’abord on va parler de son label ! J’adooooore son label. C’est Signal Rex, originaire du Portugal et spécialisé dans le black metal crade, raw, très obscur ! MONS VENERIS, VOËMMR, CRIPTA OCULTA, ORDEM SATANICA ou encore VETALA sont évidemment passés par lui. Un petit goût de Légions Noires, ça tombe chez Signal Rex ! Au moins c’est une écurie avec une ligne de conduite claire et évidente. On n’est pas trompé quand on pioche dans son catalogue !



Oui, oui, on va parler de BRAKEL, mais avant on va replonger dans quelques souvenirs, et j’aimerais bien citer un groupe pour lequel j’ai une profonde admiration : BLACK CILICE. Il est tête de file de la scène underground portugaise. Il ne serait pas un intrus s’il se trouvait chez Signal Rex d’ailleurs. Mais voilà, il est signé chez l’Allemand Iron Bonehead. Quel modèle de noirceur, ce groupe ! Ses morceaux grésillent et font résonner des mélodies désespérés venues du plus profond de la caverne. Cela fait presque 15 ans qu’il sévit, et on ne se lasse pas de son talent.



Oui, oui, oui, on va parler de BRAKEL, mais quitte à parler de souvenirs, autant en partager un autre. WOLD. Ce groupe d’origine canadienne réside désormais aux Etats-Unis. C’est marrant parce qu’il n’est pas sur Metal Archives. Il ne mérite pas sa place. Sans doute parce que son black metal est bien trop plongé dans la noise... Un peu comme PEURBLEUE, mais en plus extrême encore. Il donne toujours l’impression d’utiliser des machines à laver saturées en guise d’instruments. Mais il a quelque chose d’hypnotique qui m’ensorcelle. J’ai l’impression que derrière le mur de grésillement se cachent une beauté pratiquement inaccessible.



BRAKEL est belge. BRAKEL est signé sur Signal Rex. BRAKEL sort ici son premier album. BRAKEL fait court en nous essorant la face en 27 minutes. BRAKEL est un mélange simple et efficace entre BLACK CILICE et WOLD. BRAKEL propose 9 compositions de 3 minutes chacune qui mèlent le black sombre des grottes givrées à des touches de noise délicates. BRAKEL se remarque. BRAKEL impose des ambiances terrifiantes en quelques secondes.



Oui, oui, oui, oui, on a parlé de BRAKEL, et maintenant il va falloir aller l’écouter, se traîner dans ses salissures et s’en imprégner complètement !

2024 - Signal Rex Raw Black Metal notes Chroniqueur : - Lecteurs : - Webzines : -

Brakel

Raw Black Metal - Belgique

nouveaute A paraître le 1 Mai 2024

tracklist 01. Overdal 02. Kwadeplas 03. Grauwkraal 04. Tegen Geweten 05. Dwaalrag 06. Oude Maart 07. Blâan 08. Zonderling En Drang 09. Nevel Neer

Durée : 27:03

