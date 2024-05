Black Vatican - Las Sombras De Su Mascara Chronique Las Sombras De Su Mascara (EP)

Un groupe qui évoque la nostalgie. Et en parlant de nostalgie, j’ai failli tomber en plein dedans et imiter ce que faisait le célèbre webzine VS Solutions lorsqu’un de ses chroniqueurs n’aimait pas un album. Me contenter d’une photo ou d’une vidéo pour tout commentaire. Et la vidéo que j’aurais alors choisie aurait été la suivante :







Cela aurait pu être suffisant. Mais voilà, j’ai toujours considéré que cela était quelque part un peu violent envers le groupe, qui mérite tout de même un peu de respect pour le travail réalisé. Surtout que ce BLACK VATICAN n’est peut-être pas aussi mauvais que ce que l’oreille distraite voudrait bien croire. Il semblerait même que l’Américain fasse volontairement un black metal symphonique simpliste, bancal et totalement cliché.



Il assume en fait. Ou plutôt il revendique ! Il a l’intention de revenir aux débuts du style, lorsque CRADLE OF FILTH « démocratisait le black », « attirait les touristes vers ce genre devenu subitement une mode » et « faisait naître toute une ribambelle de copies qu’on appellerait désormais des versions Wish ». BLACK VATICAN fait donc tout pour retrouver cette époque qui est restée pour beaucoup une petite madeleine de Proust. Et dès 2017, il proposait un clip qui dévoilait sans honte ses intentions. Attention :







Ce titre a été suivi d’autres, qui se sont retrouvés sur le premier album de 2018 : The Black Vatican, et sur une suite en 2020 : Arcana Lament. Des sorties en autoproduction par contre. Personne n’a encore osé miser sur eux. Depuis 2020 ? Pas grand chose, si ce n’est 4 singles proposés sur leurs plateformes. Ce sont ces 4 compositions qui sont réunies ici sur Las Sombras De Su Mascara.



« Vampiric Waltz », « Night of Maleficium », « Silence 'neath Laughter » et « Eyes of a Porcelain Moon » sont compilés par Erick Ramos (Basse et vocaux masculins), Cole Roberts (guitares) et Alexandra DeLayne (vocaux féminins). Et même si l’esthétique de la pochette est typée manga, elle aurait très bien pu représenter à la place des vampyrs grimaçants, un verre de vin à la main, devant une vierge étendue sur une table. Black metal symphonique total, inspiré par les Vampyrs et le gothique. Ça donne envie ? Je comprends, mais il n’y a finalement que l’approche qui est réussie. La fameuse nostalgie agit, c’est certain, et l’on est aisément replongé dans la deuxième moitié des années 90, mais on se rend vite compte que c’est sa seule qualité... Le groupe aurait reçu une volée de bois vert s’il avait été actif à cette période car beaucoup de choses sont bancales. Les vocaux masculins et féminins sont laids, les mélodies sont pauvres... Les ambiances ne sont pas trop mauvaises mais sans non plus tirer leur épingle du jeu... Bref, cela ne vaut pas grand chose... Mais voilà, l’envie de les soutenir est présente, cela fait un peu plaisir de découvrir un groupe qui vit son trip à fond. Bon, on se remet un ABYSSOS ?

2023 - Autoproduction Black Metal symphonique gothique notes Chroniqueur : 1.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Black Vatican

Black Metal symphonique gothique - 2013 - Etats-Unis

tracklist Vampiric Waltz

Night of Maleficium

Silence 'neath Laughter

Eyes of a Porcelain Moon

Durée : 23:30

parution 13 Août 2023

