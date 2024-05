Ancient Storm - Forever and Never Chronique Forever and Never

C’est donc dans les tempos speed que l’Américain donne le meilleur de lui-même du fait d’une écriture simple, sèche, s’efforçant d’aller à l’essentiel du genre : pas de claviers, de longs passages instrumentaux ou de chants féminins, le compositeur recherche l’épure, à l’image du très efficace « Old, Scarred and Strong » dont la dimension belliqueuse fonctionne parfaitement. Par conséquent, puisqu’il s’agit de la première sortie officielle, il sera bon de ne pas s’attarder outre mesure sur les écueils mais plutôt de se projeter vers la suite. Et si le groupe s’étoffe un peu (pourquoi pas un second chanteur pour prendre en charge les voix claires par exemple), se concentre sur les aspects les plus féroces de ses compositions, tout en conservant une qualité égale en termes d’enregistrement, je pense sincèrement que le fait d’être un IMMORTAL like ne sera pas un frein à son essor. En effet, il est vraiment agréable de retrouver un peu de ce riffing venu du fond des âges obscurs, un hommage sans plagiat. Un petit coup d’œil sur la pagede ce nouveau groupe américain desuffit pour être renseigné : l’homme derrièreaime poser dans des attitudes guerrières sur fond de ciel orageux, épée à la main. Dans la neige aussi… Bon, se mettre ainsi en scène n’est pas toujours l’idée du siècle, même le grand « Battles in the North » s’avère discutable et, si je parle d’ IMMORTAL , ce n'est pas innocent car il s’agit de l’inspiration première, si ce n’est unique, du seul musicien de la formation :Après avoir multiplié les écoutes (et non pas les pains, Jean 6, 1-16), je reconnais sans trop avoir à me forcer que cette tambouille venue de Knoxville, Tennessee, prend plutôt bien car si l’homme-orchestre ne fait volontairement aucun effort particulier pour cacher sa référence musicale, il parvient à parfaitement reproduire les principaux gimmicks des Norvégiens au cours de ces huit pièces d’unfroid, épique et mélodique. Le résultat est finalement bien moins cliché que les illustrations ne le faisaient craindre… Evidemment, tout n’est pas toujours d’une inspiration folle, à l’image du riff introductif de « Time » et du développement qui s’en suit, plutôt faiblard, y compris au niveau du chant dont la tentative d’aller vers davantage de clarté s’avère un échec selon mon goût. Ce petit défaut revient d’ailleurs sitôt qu’ralentit le rythme (« Old Mountain »), on sent qu’il y a un désir fort de renvoyer aux atmosphères d’ « At the Heart of Winter » sans parvenir à égaler leur côté grandiose, la volonté de sortir du chant criard n’étant définitivement pas une bonne idée.C’est donc dans les temposque l’Américain donne le meilleur de lui-même du fait d’une écriture simple, sèche, s’efforçant d’aller à l’essentiel du genre : pas de claviers, de longs passages instrumentaux ou de chants féminins, le compositeur recherche l’épure, à l’image du très efficace « Old, Scarred and Strong » dont la dimension belliqueuse fonctionne parfaitement. Par conséquent, puisqu’il s’agit de la première sortie officielle, il sera bon de ne pas s’attarder outre mesure sur les écueils mais plutôt de se projeter vers la suite. Et si le groupe s’étoffe un peu (pourquoi pas un second chanteur pour prendre en charge les voix claires par exemple), se concentre sur les aspects les plus féroces de ses compositions, tout en conservant une qualité égale en termes d’enregistrement, je pense sincèrement que le fait d’être unne sera pas un frein à son essor. En effet, il est vraiment agréable de retrouver un peu de ce riffing venu du fond des âges obscurs, un hommage sans plagiat.

