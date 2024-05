Battlecreek - Maze of the Mind Chronique Maze of the Mind

thrash metal, certes présente depuis 2004 et autrice de trois albums en comptant ce « Maze of the Mind » mais qui ne laisse que peu de prises à la nouveauté, à l’incongru, à l’inusité ? Déjà, en rédigeant un petit paragraphe introductif visant à expliquer que l’on a du mal à rédiger son introduction, à trouver la bonne accroche.



Je ne pourrai pas non plus faire l’inventaire des expériences passées des musiciens, ce sont les hommes d’un seul groupe. Chou blanc de ce côté-là aussi donc. Un petit mot sur la pochette peut-être ? Ce ne serait pas les jumelles du film Shining au milieu du cerveau ? Sûr que oui ! Allez, elle est plutôt réussie cette illustration même si je ne comprends pas trop pourquoi les doigts fusionnent entre eux ou avec la peau du crâne, pas terrible comme effet… Mais cause un peu de la musique putain ! Tu y viens oui ou non ?



En général, douze titre et quarante-cinq minutes, pour ce style pris dans son acception de base, c’est souvent un peu trop. C’est donc le cas ici en dépit des qualités du quatuor quant à sa capacité à mener sa barque sur la mer houleuse du thrash d’obédience « vieille école ». D’aucuns apprécieront le chant à mi-chemin de hardcore crossover, plutôt limité dans ses intonations mais bigrement efficace avec des lignes vocales clairement identifiables. Nous noterons également la bonne tenue des solos ainsi que des rythmiques en mid tempo où la basse a tout le loisir de s’exprimer. Je pense donc principalement à BATTLECREEK contre qui je n’entretiens nulle animosité, c’est juste qu’il m’est difficile de trouver des choses réellement pertinentes à dire sur des compositions que l’on connaît déjà finalement tous.



A l’occasion de vocalises plus aigües, sur « Granvilles Hammer » par exemple, on entend bien que le chanteur a aussi une passion pour le heavy metal, heureusement qu’il ne laisse tout de même pas trop souvent libre cours à ce genre de dérapages, assez dispensables selon moi. Il reste que grâce à ses deux interludes acoustiques (« The Cords of Death » ; « To the Gallows »), le groupe aère un peu son album et le rend ainsi bien plus digeste, ces quelques secondes de pause permettant de se ressourcer un peu avant de repartir de plus belle sur des riffs typiques qui, parfois, me rappellent le grand Maze of the Mind » aurait gagné à être plus concis, tous les titres ne se valant pas en termes d’inspiration ou d’intensité.



