Si musicalement tout cela sonne rétro le quintet a eu la bonne idée de ne pas s’enfermer à tout prix dans cette formule, vu que les neuf morceaux ont droit à une production moderne et puissante particulièrement chaude mais sans excès synthétiques car les membres souhaitaient conserver une vraie authenticité... portée par une écriture sans fioritures, mais absolument redoutable de bout en bout. En effet on va directement être prit à la gorge par toute l’énergie et le dynamisme qui se dégage de cette galette où la technicité n’est jamais excessive, preuve en est l’ouverture intitulée « Punishment For All » qui se fait particulièrement burnée et remuante. Proposant ici la traditionnelle variété entre parties débridées et celles plus lentes propices au headbanging... ainsi qu’un bon vieux mid-tempo des familles (tout ça avec un parfait équilibre des forces en présence et un léger soupçon Hardcore hyper agréable), on n’est nullement surpris tant on sait instantanément où l’on met les pieds mais ça n’est pas grave de toute façon. On retrouve donc sur cette première plage tous les éléments typiques du Thrash américain des années 80-90 avec ce grain si reconnaissable et l’envie d’en découdre immédiate, que ce soit rythmiquement joué à fond la caisse comme avec la pédale de frein enfoncée... le tout avec un schéma d’écriture encore plus dépouillé. Ce dernier point est d’ailleurs à l’honneur sur l’impeccable « High Anxiety » à la montée en pression progressive (avant que les chevaux ne soient totalement lâchés), offrant à cette occasion un rendu sombre et oppressant qui ne se pose pas de questions... à l’instar de « Seeds Of Sorrow » agressif comme il faut, tout en se faisant remuant à souhait sur fond de grand-écart rythmique permanent.



Et comme pour confirmer qu’on est en présence d’un très bon disque les entraînants et excellents « Bleeding Out » et « American Dream » vont parfaitement faire le boulot, et donc convaincre sans peine les éventuels réticents et râleurs professionnels. Portés par un tempo enlevé presque en continu (et avec toujours l’envie de secouer la tête) cette doublette représente presque ce qui se fait de mieux sur cet opus, où l’on sent que les gars se font franchement plaisir en balançant la sauce avec des riffs bien aiguisés et du solo très classique mais envoyé de façon très rugissante, tout cela avec un sourire et un plaisir communicatif. Ces ressentis vont encore être là sur la conclusion « Five Minutes ‘Til Suicide » qui va surprendre lors de son introduction avec ses arpèges doux et son lead mélodique (dont on a la sensation que ça a été piqué chez les SCORPIONS), avant que la machine ne se remettre en route via un groove de dingue qui apparaît sur les parties en mid-tempo imposantes. Et même si « Distortion » et « Close My Eyes » vont avoir un intérêt plus ténu à cause de longueurs inutiles et de passages répétés en boucle où l’on a du mal à se mettre dans l’ambiance, pour le reste on n’aura rien à reprocher à ses créateurs qui livrent une prestation sans fioritures mais qui a de quoi occuper l’esprit pour un bon moment.



Autant dire que revenir autant en force et en forme après un aussi long silence est un véritable miracle en soi, doublé d’une résurrection artistique qui montre que la scission entre le frontman et ses anciens camarades de jeu a été plus que bénéfique... à voir désormais si ceux-ci sous le nom de SCARS OF ATROPHY arriveront à faire aussi bien (vu l’Ep sorti en 2022 ça n’est pas encore gagné). Mais en attendant on appréciera chaque seconde ou presque de cet enregistrement qui ne s’éternise pas trop et offre une vraie leçon thrashisante tel que l’oncle Sam sait en jouer, prouvant ainsi que le style a toujours de beaux restes outre-Atlantique et qu’on peut facilement se déporter de ses grandes figures pour plonger un peu plus vers son passé et l’underground local. Celui-ci ayant effectivement vraiment de quoi satisfaire même les plus exigeants... preuve en est avec cette résurrection que personne n’avait vu venir et qui a tout ce qu’il faut pour faire mal sur scène, où les nuques les plus résistantes seront mises à rude épreuve sans qu’on n’y trouve rien à redire. L’histoire l’a souvent montré mais revenir aux affaires après plusieurs décennies d’arrêt est une prise de risques maximale voire même carrément casse-gueule, tant on a vu nombre de formations dans cette situation se planter en beauté en n’intéressant personne ou presque... ou au contraire réussir son coup en (re)captivant un auditoire qui avait oublié l’existence de celles-ci ou qui était totalement passé à côté à l’époque. 2024 - Massacre Records Thrash Metal Chroniqueur : 7.5 / 10

Atrophy

Thrash Metal - 1987 - Etats-Unis

écoutez Punishment For All

Seeds Of Sorrow

01. Punishment For All 02. High Anxiety 03. Seeds Of Sorrow 04. Distortion 05. Bleeding Out 06. American Dream 07. Close My Eyes 08. The Apostle 09. Five Minutes 'Til Suicide

Durée : 44 minutes

Brian Zimmerman / Chant

Mark Coglan / Guitare Rythmique

Nathan Montalvo / Guitare Lead

Josh Gibbs / Basse

Jonas Schütz / Batterie

15 Mars 2024

