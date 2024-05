Hagetisse - The Fountain of Fallen Stars Chronique The Fountain of Fallen Stars

En 7 ans, le Néerlandais HAGETISSE a sorti 7 albums. Superactif ? Eh bien attendez d’apprendre que c’est juste un projet parmi d’autres de sieur Maurice de Jong, et vous comprendrez que « superactif » est un mot encore bien faible. Hyperactif ? Non, plus encore, il est supercalifragilisticexpialidociousactif ! Son groupe le plus connu est sans doute GNAW THEIR TONGUES, qui sévit depuis 2005, mais certains l’ont aussi découvert dans ses envies de doom avec CADAVER SHRINE, dans ses déboires occultes avec DE MAGIA VETERUM ou encore plus récemment dans ses désirs de grandiloquence black symphonique avec GRAND CELESTIAL NIGHTMARE.



J’ai parlé de ce dernier dans les pages de Thrashocore l’année dernière à l’occasion de la sortie de son quatrième, The Great Apocalyptic Desolation, et j’avais été charmé, même si je sentais qu’une progression pouvait encore être atteinte. Eh bien HAGETISSE est sans doute le projet qui s’en rapproche le plus parmi tous ceux de Maurice. On y retrouve la même folie, avec des cavalcades pratiquement continues et des touches psychédéliques entraînantes. En ce sens, la pochette est idéale, surtout grâce à ces couleurs qui retranscrivent efficacement les atmosphères délivrées durant 36 minutes.



L’album est assez court, mais il contient tout de même 8 morceaux, sans pistes d’introduction, de conclusion ni même d’intermèdes. 8 purs morceaux qui déboulent et tabassent en moins de 5 minutes. Mais effectivement, ce n’est pas à coups de hachettes, de masses ou de rasoirs qu’HAGETISSE nous attaque, mais à coup de tubes de couleurs enragés. Il faut imaginer BAL-SAGOTH devenu trop speed, devenu moderne, et se teintant donc d’éléments empruntés à ARGENTHORNS et MOONLIGHT SORCERY !



Et ça le fait bien ! Je suis balayé par l’énergie contagieuse de l’album, bien plus efficace que les sorties précédentes qui semblaient encore un peu trop bridées. J’ai adoré me repasser en boucle ces tornades décomplexées. Je comprendrais que certains aient un sentiment d’indigestion tellement les compositions pétaradent en continu, mais sur moi ça a fonctionné !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Kapmes Records Black Metal Coloré notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hagetisse

Black Metal Coloré - 2017 - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 10 Mai 2024

écoutez Drink from the fountain of fallen stars

De ogen van de nacht

De troon blijft leeg

tracklist 01. Dwars door de tijd ruik je de verbranding 02. Drink from the Fountain of Fallen Stars 03. Als alles een laatste keer is 04. De sterren sterven langzaam uit 05. De ogen van de nacht 06. De troon blijft leeg 07. Verdrinken in angst 08. The First Dark

Durée : 35:49

Essayez aussi Total Negation

Zeitzeuge

2015 - Temple of Torturous