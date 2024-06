Phantom - Transylvanian Nightmare Chronique Transylvanian Nightmare (EP)

Transylvanian Nightmare.



Paru fin avril sur Bandcamp, il aura fallu attendre un tout petit peu plus d’un mois pour voir débarquer une version CD proposée une fois de plus par Inframetal Records. Et s’il n’y a pas encore d’édition cassette annoncée, les amateurs de vinyles peuvent quant à eux se réjouir puisque le label Tchèque Doomentia Records sortira le mois prochain une édition 12" limitée à seulement 300 exemplaires. Constitué de quatre nouvelles compositions, Transylvanian Nightmare a été une fois de plus enregistré, mixé et masterisé par Hector Ibarra alors que l’illustrations a été confiée cette fois-ci à l’artiste chilien Sebastián Frigerio (Insecurity, Praesagium, Theurgia, Xalpen...). Ce dernier nous propose une oeuvre plutôt sympathique, peut-être un poil moins naïve que celle réalisée pour



En effet, même si le groupe a dû faire face à un petit changement d’effectif avec le départ du batteur Gael Rodríguez Hernández rapidement remplacé par un certain Juan Pablo Alatorre, on ne peut pas dire que cela ait eu une quelconque incidence sur sa musique (d’ailleurs je m’étonne de ne toujours pas entendre de rototom sur ce genre de Thrash tellement passéiste). Toujours autant inspiré par le Thrash allemand de la première heure (Kreator et Sodom en tête), Phantom régale une fois de plus par cette relecture contemporaine d’une formule vieille de quarante ans ou presque. N’attendez donc pas de la part des Mexicains des compositions particulièrement complexes et techniques (même si ces derniers n’ont pas à rougir de quoi que ce soit à ce niveau là) mais plutôt des titres furieux et intenses axés sur l’efficacité brute.



Menés ainsi pied au plancher et le couteau entre les dents, "Transylvanian Nightmare", "From The Abyss" et "Raging Pyres" avancent sans trop de surprise les mêmes arguments pour tenter de convaincre l’auditeur (ce qu’ils ne devraient pas avoir trop de mal à faire). En effet, en dépit de quelques subtilités plus ou moins perceptibles en matière de construction (quelques secondes de mise en place pour les deux premiers titres contre une entrée en matière tout ce qu’il y a de plus directe pour le dernier), on ne peut pas dire que ces quelques morceaux diffèrent véritablement les uns des autres. De ces riffs Thrash particulièrement pressés à cette batterie qui elle aussi n’a de cesse de cavaler en passant par ces solos mélodiques d’excellente facture, cette basse discrète mais aux rondeurs délicieusement sexy, ces changements de rythmes toujours aussi bien sentis et cette voix arrachée à l’urgence particulièrement palpable, on retrouve sur Transylvanian Nightmare tout ce qui a fait le succès d’estime de l’excellent



Cependant, ces trois titres efficaces mais sans surprise ne sont pas tout ce que Phantom à à nous offrir sur ce court EP de dix-huit minutes. Vous l’aviez probablement déjà remarqué mais Transylvanian Nightmare est en effet composé de non pas trois morceaux mais bien quatre. Aussi "Epitaph" voit le groupe jouer la carte du titre purement instrumental. Une composition électro-acoustique bien moins intense et explosive qui offre à découvrir un autre visage des Mexicains en dévoilant notamment en filigrane à travers ces guitares à la sauce "mariachi" ses origines sud-américaines.



Court, efficace et sans grande surprise malgré ce titre faisant office d’interlude de qualité, Transylvanian Nightmare s’inscrit dans la continuité de ce premier album particulièrement solide que Phantom nous a livré en fin d’année dernière. Un retour gagnant pour un groupe bien décidé à s’imposer dans le paysage Speed / Thrash moderne grâce à des compositions ultra solides et à une énergie particulièrement saisissante. Comme beaucoup d’autres groupes, et cela quel que soit le genre, Phantom n’a effectivement rien inventé ici en puisant du côté de la scène Thrash allemande des années 80 ou de groupes comme Venom ou le Sepultura de la première heure mais peu importe puisque ce manque d’originalité est largement compensé par une efficacité à toute épreuve et une urgence particulièrement jouissive. Bien décidés à battre le fer tant que celui-ci est encore chaud, les Mexicains de Phantom n’ont pas attendu la Saint Glinglin pour nous revenir en très grande forme. Quelques mois seulement après la sortie de leur premier album, l’excellent Handed To Execution chroniqué par mes soins avec un enthousiasme non feint, ces derniers ont d’ores et déjà repris du service avec la sortie d’un nouvel EP intituléParu fin avril sur Bandcamp, il aura fallu attendre un tout petit peu plus d’un mois pour voir débarquer une version CD proposée une fois de plus par Inframetal Records. Et s’il n’y a pas encore d’édition cassette annoncée, les amateurs de vinyles peuvent quant à eux se réjouir puisque le label Tchèque Doomentia Records sortira le mois prochain une édition 12" limitée à seulement 300 exemplaires. Constitué de quatre nouvelles compositions,a été une fois de plus enregistré, mixé et masterisé par Hector Ibarra alors que l’illustrations a été confiée cette fois-ci à l’artiste chilien Sebastián Frigerio (Insecurity, Praesagium, Theurgia, Xalpen...). Ce dernier nous propose une oeuvre plutôt sympathique, peut-être un poil moins naïve que celle réalisée pour Handed To Execution par je ne sais qui mais toujours aussi claire sur les intentions de Phantom et son caractère hautement rétrograde…En effet, même si le groupe a dû faire face à un petit changement d’effectif avec le départ du batteur Gael Rodríguez Hernández rapidement remplacé par un certain Juan Pablo Alatorre, on ne peut pas dire que cela ait eu une quelconque incidence sur sa musique (d’ailleurs je m’étonne de ne toujours pas entendre de rototom sur ce genre de Thrash tellement passéiste). Toujours autant inspiré par le Thrash allemand de la première heure (Kreator et Sodom en tête), Phantom régale une fois de plus par cette relecture contemporaine d’une formule vieille de quarante ans ou presque. N’attendez donc pas de la part des Mexicains des compositions particulièrement complexes et techniques (même si ces derniers n’ont pas à rougir de quoi que ce soit à ce niveau là) mais plutôt des titres furieux et intenses axés sur l’efficacité brute.Menés ainsi pied au plancher et le couteau entre les dents, "Transylvanian Nightmare", "From The Abyss" et "Raging Pyres" avancent sans trop de surprise les mêmes arguments pour tenter de convaincre l’auditeur (ce qu’ils ne devraient pas avoir trop de mal à faire). En effet, en dépit de quelques subtilités plus ou moins perceptibles en matière de construction (quelques secondes de mise en place pour les deux premiers titres contre une entrée en matière tout ce qu’il y a de plus directe pour le dernier), on ne peut pas dire que ces quelques morceaux diffèrent véritablement les uns des autres. De ces riffs Thrash particulièrement pressés à cette batterie qui elle aussi n’a de cesse de cavaler en passant par ces solos mélodiques d’excellente facture, cette basse discrète mais aux rondeurs délicieusement sexy, ces changements de rythmes toujours aussi bien sentis et cette voix arrachée à l’urgence particulièrement palpable, on retrouve surtout ce qui a fait le succès d’estime de l’excellent Handed To Execution et plus globalement ce qui fait le charme de ce Thrash suranné. Un Thrash marqué comme on l’a vu non pas par la technique mais par une intensité débordante ainsi qu’une nature un brin foutraque et excessive symptomatique d’une époque aujourd’hui révolue ou tout était encore à faire et à découvrir.Cependant, ces trois titres efficaces mais sans surprise ne sont pas tout ce que Phantom à à nous offrir sur ce court EP de dix-huit minutes. Vous l’aviez probablement déjà remarqué maisest en effet composé de non pas trois morceaux mais bien quatre. Aussi "Epitaph" voit le groupe jouer la carte du titre purement instrumental. Une composition électro-acoustique bien moins intense et explosive qui offre à découvrir un autre visage des Mexicains en dévoilant notamment en filigrane à travers ces guitares à la sauce "mariachi" ses origines sud-américaines.Court, efficace et sans grande surprise malgré ce titre faisant office d’interlude de qualité,s’inscrit dans la continuité de ce premier album particulièrement solide que Phantom nous a livré en fin d’année dernière. Un retour gagnant pour un groupe bien décidé à s’imposer dans le paysage Speed / Thrash moderne grâce à des compositions ultra solides et à une énergie particulièrement saisissante. Comme beaucoup d’autres groupes, et cela quel que soit le genre, Phantom n’a effectivement rien inventé ici en puisant du côté de la scène Thrash allemande des années 80 ou de groupes comme Venom ou le Sepultura de la première heure mais peu importe puisque ce manque d’originalité est largement compensé par une efficacité à toute épreuve et une urgence particulièrement jouissive.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Doomentia Records Speed / Thrash notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Phantom

Speed / Thrash - 2021 - Mexique

formats Digital / 28/04/2024 - Autoproduction

CD / 31/05/2024 - Inframetal Records

Vinyl / 04/07/2024 - Doomentia Records

écoutez Transylvanian Nightmare

From the Abyss

Epitaph

Raging Pyres

tracklist 01. Transylvanian Nightmare (04:38) 02. From The Abyss (04:41) 03. Epitaph (04:39) 04. Raging Pyres (04:45)

Durée : 18:43

line up Juan Carlos García / Chant, Guitare

Harel Alejandro Olguín / Guitare

Raír Tavizón / Basse

Juan Pablo Alatorre / Batterie

parution 28 Avril 2024

voir aussi Phantom

Handed To Execution

2023 - Inframetal Records

Essayez aussi Wraith

Undo The Chains

2021 - Redefining Darkness Records Numidian Killing Machine

Psychotronik Breakdown

2023 - Indépendant / Fetzner Death Records Sacrifizer

La Mort Triomphante (EP)

2019 - Big Bad Wolf Records Terrörhammer

Gateways To Hades

2022 - Osmose Productions Wraith

Absolute Power

2019 - Autoproduction