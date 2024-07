Tenebro - Carne Umana Chronique Carne Umana (EP)

Bien décidé à rattraper le temps perdu après ne pas en avoir branlé une pendant près de vingt ans, Tenebro sortait en novembre 2022 (soit quelques mois seulement après son premier album) ce maigre EP deux titres intitulé Carne Umana. Une sortie opérée en premier lieu avec le soutien du label espagnol Xtreem Music avant que celle-ci ne soit récupérée l’année suivante par Dismal Fate Records et Seven Metal Inches Records pour des parutions aux formats cassette et vinyle.



Celui-ci est illustré non sans un certain talent par María Panizo (Daemonic, Torso...) qui pour l’occasion s’est largement inspirée d’un personnage du film Cannibal Ferox d’Umberto Lenzi. Mais peu importe car que vous soyez connaisseur ou non, cette illustration ne manquera pas d’attraper votre regard et cela pour plusieurs raisons évidentes allant de ce festin de tripailles pour le moins explicite à ces couleurs relativement vives qui effectivement interpellent la rétine. Au programme de ce Carne Umana, deux titres seulement pour une durée qui n’excède pas six minutes. Un inédit qui a donc donné son nom à ce EP ainsi qu’une reprise des Américains d’Impetigo avec le titre "Trap Them And Kill Them".



Expédié en petit peu de plus de trois minutes, "Carne Umana" s’inscrit dans la droite lignée des compositions les plus efficaces de Tenebro. Tout y est en effet concentré à commencer par ce riffing extrêmement simple (pas plus de quelques notes mises bout à bout) servi avec un sens du groove particulièrement irrésistible. C’est vrai, on a déjà entendu tout ça des dizaines de fois auparavant que ce soit chez Mortician, Necrophagia, Impetigo ou quelques autres encore mais comment résister à ce genre de formule aussi bien exécutée ? Car aussi « facile » soit-elle, Tenebro aurait très bien pu se planter en alignant des riffs quelconque ou en jouant la répétition à outrance. Le fait est qu’ici (en tout cas chez moi) ces riffs font mouche dès les premières secondes et que pour ne rien gâcher ces trois minutes sont soumises à quelques variations bienvenues comme par exemple cette légère accélération entamée dès 0:33 suivie quelques secondes plus tard par une autre encore plus appuyée ou bien également ce break de transition à 1:41 qui s’avère être l’occasion pour le duo de fossoyeurs italiens de placer quelques samples tout droit issus du film Cannibal Ferox. Bref, rien de bien compliqué dans ce que nous offre ici Tenebro mais peu importe, le résultat est immédiat et c’est bien l’efficacité de ce "Carne Unama" qui l’emporte face aux quelques reproches (facilité et répétitivité des riffs, formule toujours identique d’un titre à l’autre, etc) que l’on pourrait lui adresser.



Évidemment entre les liens de parentés et autres similitudes qui existent entre Tenebro et Impetigo, il serait vain d’attendre autre chose qu’une relecture fidèle de ce titre de 1992 présent sur l’album Horror Of The Zombies. En effet, bien qu’elle soit réalisée à la sauce Tenebro c’est à dire avec plus d’épaisseur et moins de variations dans le chant, celle-ci n’en demeure pas moins très proche de la version originale de 1992. C’est en tout cas un titre qui sied à ravir aux Italiens avec cette première moitié tout en mid-tempo bien groovy, ce riffing pas bien compliqué mais néanmoins mémorable et ces quelques accélérations bien salées dispensées à mi-parcours afin de rompre avec cette première partie plus posée et entêtante. Un hommage honnête et dénué de tout artifice à prendre évidemment tel quel et rien d’autre.



S’il n’est pas à considérer comme un indispensable de la discographie grandissante de Tenebro, Carne Umana n’en reste pas moins une sortie de choix pour les amateurs de ce Death Metal bas du front tout en riffs à trois notes, en groove chaloupé et en growl dégoulinant et épais. Rien de neuf sous le soleil italien mais deux titres fort sympathiques qu’on hésitera pas à se glisser dans les feuilles quand on aura six minutes à tuer...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE