ANTZAAT et RONARG. En même temps, Ronarg se trouve également être le chanteur – guitariste d’ANTZAAT, il ne faudra pas chercher beaucoup plus loin les motivations de la collaboration, soutenue par le label Dikkenek bien sûr.)



Bon, les trois titres proposés par ANTZAAT sont l’occasion de découvrir une formation qui a commencé sa carrière en 2017 par un EP (« The Black Hand of the Father ») avant de proposer son premier LP en 2020 (« For You Men Who Gaze into the Sun »), tous deux plutôt bien réceptionnés par la critique. Bon, moi j’y entends surtout un black metal extrêmement convenu issu du fin fond des divisions inférieures mais une belle authenticité se dégage des trois compositions proposées. Cela étant, ça reste une formule plutôt mélodique jouée avec la capuche, franchement j’écoute en astiquant les cuivres ça ne me fait pas frémir plus que de raison. Parce que des groupes de ce tonneau, il en existe à foison, et même si je suis parfaitement prêt à reconnaître tous les mérites du quatuor, les morceaux restent ancrés dans un registre convenu qu’on apprécie toujours, mais pas au point d’encenser chaque nouvelle parution.



RONARG a quant à lui le droit à quatre titres. Il me semble évoluer dans un registre davantage épique et heavy black mais, mis à part un son un peu plus clair, les nuances me semblent minces entre lui et le groupe précédent, cette difficulté à différencier les deux étant sans doute renforcée par le fait que le chanteur est le même et qu’à timbre vocal identique, l’auditeur basique que je suis peine à comprendre l’intérêt d’avoir monté RONARG en parallèle d’ANTZAAT, compte tenu du très faible écart stylistique qui sépare les deux entités. A la limite, le premier contient des voix claires et exprime une identité viking metal accrue mais cela ne va guère plus loin, à mon sens.



Quant à la pochette… Déjà c’est une peinture, on appréciera l’effort de ne pas avoir généré un truc bidon par ordinateur, on perçoit bien le grain de la toile, je ne suis pas fan de l’œuvre mais il y a un côté authentique qui correspond bien à l’état d’esprit de ce split, pas exceptionnel pour un rond mais qui continue de creuser le sillon d’un black simple, sincère. In fine, j’ai tout de même bien du mal à trouver un quelconque intérêt à ce disque en dehors du fait de constater que « tiens, y a encore un groupe de black metal qui est né », argument somme toute assez pauvre dès lors qu’il s’agit de convaincre un auditoire d’aller écouter une nouvelle parution.



2024 - ConSouling Sounds Black Metal notes Chroniqueur : 3.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Antzaat

Black Metal - 2015 - Belgique Ronarg

2024 - Belgique

formats Digital / 17/05/2024 - Indépendant

Vinyl / 17/05/2024 - ConSouling Sounds

nouveaute A paraître le 17 Mai 2024

écoutez Full split / Antzaat

tracklist 01. Antzaat - And Death Shall Birth Life (06:49) 02. Antzaat - Consummation by Decay (05:10) 03. Antzaat - Shores of Madness (06:14) 04. Ronarg - Voorwaarts naar morgen (04:55) 05. Ronarg - De vreemdeling (05:41) 06. Ronarg - Het bloedende hart (04:50) 07. Ronarg - Moord op duivelshoek (06:15)

Durée : 39:54

line up Antzaat

Isaroth / Basse

Eenzaat / Batterie

Ronarg / Chant, Guitare

Nihil / Guitare

Ronarg

Ronarg / Chant, Instruments

