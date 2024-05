Tombstoner - Rot Stink Rip Chronique Rot Stink Rip





Car l’ensemble de ce disque va être cohérent et ne jamais faiblir malgré des sensations de répétition présentes ici et là, mais dont l’énergie et la qualité de l’écriture vont totalement faire oublier ces désagréments... comme « Sealed In Blood » va le prouver d’entrée. Proposant toute sa variété rythmique (où la virulence des blasts et de la vitesse côtoie sans problème une lenteur exacerbée à la lourdeur démesurée), ce premier titre grassouillet au possible joue parfaitement sur le dynamisme pour qu’on y adhère immédiatement... ce qui sera une constante que la variété soit présente ou non. En effet que ce soit avec les équilibrés « Fuckin’ Nasty », « Reduced To Hate » (celui-ci étant absolument monstrueux d’ailleurs !) et la conclusion « Leave You For Last », ou les massifs et bridés « Rot Stink Rip » / « Static » l’attractivité n’y perd pas au change, vu que les américains sont parfaitement à l’aise quel que soit le tempo employé tout en proposant suffisamment de variations pour ne pas tomber dans le répétitif. En effet ceux-ci ne vont pas hésiter à jouer fortement sur le mid-tempo à l’instar de celui présent sur l’excellent « Metamorphosis », qui va donner encore plus envie de secouer la tête et de se laisser totalement aller... tout ça entre quelques rasades de brutalité plus qu’exacerbée et de ralentissements suffocants, impresson que l’on retrouvera aussi sur « Compulsive Ruminations » très massif et suffisamment varié pour qu’on accroche de façon immédiate. Et comme pour montrer qu’elle sait être radicale la formation nous balance à la fin le brutal et vindicatif « Vials » aux accents presque Punk et Hardcore, où ça accélère franchement sur fond d’écriture plus simple et débridée qui fait mouche une fois de plus, et voit sa violence comme son groove être encore plus conséquents jusqu’à s’en faire mal aux cervicales.



Et même si « Desperate Dreams » va être relativement quelconque par rapport aux autres plages présentes on ne va pas bouder notre plaisir une fois arrivé au bout de cette galette, impeccable de bout en bout et où la dynamique reste omniprésente sans jamais faiblir. Du coup même si ça reprend dans les grandes lignes le travail entamé sur son prédécesseur ce nouvel album est clairement meilleur de par sa variété plus accentuée et l’expérience accumulée par ses créateurs qui ont corrigé certaines erreurs, en évitant l’excès de modernisme qu’on avait pu légitimement leur reprocher précédemment. Jouant autant sur un certain hommage au son suédois comme à l’actuel de leur pays les new-yorkais se placent en embuscade de façon encore plus marquée au sein de la nouvelle garde d’outre-Atlantique, prouvant que malgré une musique plus accessible que nombre de ces contemporains nationaux elle n’en reste pas moins furieuse et énervée. Autant dire que tous les voyants sont au vert pour eux et qu’il ne leur manque qu’un tout petit truc pour passer le cap attendu, et ainsi venir côtoyer les ténors de son pays qu’ils fassent partie de l’ancienne génération comme de la nouvelle... nul doute que si ça continue comme ça la prochaine livraison sera la bonne pour y parvenir, c’est tout qu’on leur souhaite car on sent bien qu’ils en ont encore gardé sous le coude pour le futur. Presque trois ans après le très bon « Victims Of Vile Torture » on est contents de retrouver le quatuor de Staten Island dans la même configuration que ce premier opus, tant il nous avait séduit avec son Death Metal de très bonne facture aux légers accents modernes. Ayant pris son temps pour lui donner un successeur le combo n’a pas pour ambition de changer son fusil d’épaule - tant la stabilité aussi bien en interne que du côté de son label semble lui donner une certaine routine apaisante, et cela est une bonne chose tant on avait pu remarquer que les deux fratries présentes avaient de l’ambition et surtout un vrai talent qui ne demandait qu’un peu plus de temps et d’expérience pour totalement se révéler au grand jour. Conservant leur côté groovy et accrocheur sans jamais en faire des tonnes techniquement les gars vont nous offrir ici un peu plus de trois -quarts d’heure de musique impeccable, qui fait parfaitement le boulot bien qu’offrant aussi quelques longueurs évitables du fait d’une durée générale excessive. 