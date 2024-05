Dodsferd - Wrath Chronique Wrath

DODSFERD. Il s’agissait du deuxième essai du Grec dans un style plus dépressif, avec deux longs titres extrêmement riches, extrêmement jouissifs. Mais comme le premier volume, paru en 2009, il ne s’agissait que d’une parenthèse, et le nouvel album, Wrath du nom de son géniteur, reprend bien vite les vieilles habitudes. Sauf qu’il a repris les vieilles, vieilles, vieilles habitudes, et ce sont celles qui ont contribué à faire de DODSFERD un légende.



Entre les compilations, les splits et les albums live, il est un peu difficile d’être clair sur le nombre d’album sortis jusqu’à présent, mais il me semble que Wrath est le 12ème. Par contre, il pourrait très bien être considéré comme le 4ème ou 5ème si ce n’était pas la temporalité mais le style pratiqué qui était pris en compte, car il reprend les éléments du groupe de la deuxième partie des années 2000, quand Fucking Your Creation, Cursing Your Will to Live et Death Set the Beginning of My Journey nous avaient arrosés de PIPI ! Non, pas de pipi... De PIPI ! C’est l’abréviation des quatre maîtres-mots du groupe culte. P comme Percutant, I comme Incisif, P comme Poignant, I comme Immersif. Et ces 7 compositions sont le mélange parfait et idéal de ces adjectifs.



Les 6 premières pistes se rapprochent dangereusement mais très efficacement des premiers albums, avec une sensation d’urgence continue qui nous place en alerte. Ce sont des déferlantes de haine, de malaise, de révolte et de démotivation. Le rythme est très agressif, des mélodies apparaissent pour rendre les compositions légèrement fragiles, et les vocaux sont toujours aussi doués pour abattre la misère sur nos têtes. La formule était connue, mais elle n’avait pas été appliquée avec autant de grâce depuis longtemps. Attention, cela ne sous-entend pas qu’elle est meilleure que celle des morceaux dépressifs, mais que dans sa différence, dans son style, elle est impressionnante.



Ceux qui auront choisi la version digitale de l’album pourront s’arrêter ici de lire la chronique, car ils ne bénéficieront pas du morceau bonus ajouté aux version CD et vinyle : « Back to My Homeland… a Beast in Calm ». Dommage pour eux parce que l’on découvre ici un DODSFERD bien différent. Ce titre doit avant tout rappeler des souvenirs aux fans, puisque l’album de 2018, DODSFERD. Cela aurait pu être lassant sur l’ensemble de l’album, mais comme ça, sur les 7 dernières minutes, c’est efficace.



