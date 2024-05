Rotting Christ - Pro Xristou Chronique Pro Xristou

ROTTING CHRIST, mais dans ma tête, cette peinture a déjà été utilisée trop souvent. « Destruction » de Thomas Cole me rappelle avant tout Incorrigible Bigotry d’ARGHOSLENT. Les couleurs ont été retravaillées et la scène est moins coupée sur ce Pro Xristou, mais c’est la même chose et j’aurais préféré que la bande à Sakis propose un visuel totalement nouveau. Même avec l’IA ? Allez, oui, même avec l’IA, juste histoire de faire râler…



Cette pochette, c’est donc « la même chose ». Et c’est finalement plus ou moins le concept de toutes ces nouvelles compositions… « La même chose ». ROTTING CHRIST a pourtant été un groupe difficile à suivre à ses débuts, changeant fréquemment de style entre la fin des années 80 et 2007. Mais depuis ROTTING CHRIST, c’est se demander s’il s’agit vraiment d’une nouvelle composition ou d’un titre bonus de l’un des 5 derniers albums.



Est-ce un mal ? On se pose toujours la question et l’on se fait même tout aussi critique lorsqu’un groupe change de style. Je dirais donc que non, c’est formidable de retrouver une musique familière et que c’est même plutôt rassurant. Mais comment affirmer que ces 10 pistes dépassent les précédentes ? Les plus gros amateurs seront sans doute ravis puisque cela faisait 5 ans qu’ils n’avaient pas eu de quoi renouveler leur liste de morceaux helléniques sur lesquels tous les Dieux de l’Olympe veillent avec bienveillance. Les détracteurs n’auront évidemment aucun intérêt dans ces envolées constantes de testostérones mesurées. De mon côté, je suis plutôt au milieu, ayant été un énorme fan de



J’ai écouté l’album pour la première fois il y a déjà deux mois, mais il n’est pas parvenu à me donner envie d’y revenir plus de 5-6 fois durant toute cette période. Les morceaux contiennent évidemment des petits secrets qui nécessitent plusieurs écoutes, mais ils donnent l’impression d’avoir été cernés en une seule fois. C’est qu’il leur manque l’aura, la magie, le petit zeste en plus qui ensorcellent.



Pro Xristou est bon, mais il est surtout un album de ROTTING CHRIST classique… Pour avoir plus de détails sur le contenu, il suffit donc d'aller relire les dernières chroniques... Ce n’est pas la pochette que j’aurais aimé voir. Elle est très bien, c’est vrai, et elle colle parfaitement à l’univers des Grecs de, mais dans ma tête, cette peinture a déjà été utilisée trop souvent. « Destruction » de Thomas Cole me rappelle avant toutd’. Les couleurs ont été retravaillées et la scène est moins coupée sur ce, mais c’est la même chose et j’aurais préféré que la bande à Sakis propose un visuel totalement nouveau. Même avec l’IA ? Allez, oui, même avec l’IA, juste histoire de faire râler…Cette pochette, c’est donc « la même chose ». Et c’est finalement plus ou moins le concept de toutes ces nouvelles compositions… « La même chose ».a pourtant été un groupe difficile à suivre à ses débuts, changeant fréquemment de style entre la fin des années 80 et 2007. Mais depuis Theogonia il se concentre sur des ambiances, sur des éléments, sur des astuces qui varient tellement peu. On pourra bien entendu trouver des nuances entre Aealo (2010) et The Heretics (2019), mais elles restent des nuances, des petites touches de second plan. Une production différente, des chœurs féminins plus ou moins présents… Mais la trame n’a plus bougé. Écouter un nouveau morceau de, c’est se demander s’il s’agit vraiment d’une nouvelle composition ou d’un titre bonus de l’un des 5 derniers albums.Est-ce un mal ? On se pose toujours la question et l’on se fait même tout aussi critique lorsqu’un groupe change de style. Je dirais donc que non, c’est formidable de retrouver une musique familière et que c’est même plutôt rassurant. Mais comment affirmer que ces 10 pistes dépassent les précédentes ? Les plus gros amateurs seront sans doute ravis puisque cela faisait 5 ans qu’ils n’avaient pas eu de quoi renouveler leur liste de morceaux helléniques sur lesquels tous les Dieux de l’Olympe veillent avec bienveillance. Les détracteurs n’auront évidemment aucun intérêt dans ces envolées constantes de testostérones mesurées. De mon côté, je suis plutôt au milieu, ayant été un énorme fan de Theogonia et Aealo , mais ayant été moins sensible aux albums suivants.J’ai écouté l’album pour la première fois il y a déjà deux mois, mais il n’est pas parvenu à me donner envie d’y revenir plus de 5-6 fois durant toute cette période. Les morceaux contiennent évidemment des petits secrets qui nécessitent plusieurs écoutes, mais ils donnent l’impression d’avoir été cernés en une seule fois. C’est qu’il leur manque l’aura, la magie, le petit zeste en plus qui ensorcellent.est bon, mais il est surtout un album declassique… Pour avoir plus de détails sur le contenu, il suffit donc d'aller relire les dernières chroniques...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE