Tårfödd - M​ö​rker Chronique M​ö​rker

J’ai adoré cet album. Et je l’ai adoré pour plein de raisons. Certaines légitimes, d’autres moins. Par exemple, j’ai aimé le groupe pour sa nationalité, et ça, c’est la plus stupide des explications. Mais c’est comme ça, j’aime les groupes suédois. Ou plutôt devrais-je dire qu’il y a plus de groupes suédois dans mes formations cultes que toute autre nationalité. WOODS OF INFINITY, DRÅPSNATT, SHINING, FUNERAL MIST, LIFELOVER, MÖRKER… Et en parlant de Mörker, ça veut dire « Ténèbres » en suédois, et c’est le nom de cet album de TÅRFÖDD, qui signifie quant à lui : « Né dans les larmes ». Tout ça, ça m’a plu avant même d’écouter, tout comme les groupes qui étaient cités parmi les influences et ressemblances : AFSKY, AARA et NARGAROTH. C’est beau. C’est dangereux en même temps, parce qu’il faut avoir du niveau pour que ceux qui auront été titillés par les références ne soient pas déçus…



Je ne l’ai pas été. Et pourtant je n’ai pas trouvé que le groupe copiait les formations citées. Il en a peut-être quelques aspects, comme les envolées ou les touches contemplatives sécrétées dans des mélodies touchantes, mais sans devenir une pâle imitation. Simon Lindgren, l’homme derrière tous les instruments et la majorité des vocaux, a l’avantage d’avoir de très bonnes inspirations de riffs. Il arrive à créer des images fortes, embrumées et mystérieuses, mais aussi réconfortantes. Il n’y a que la batterie qui sonne trop synthétique et peut faire tiquer l’oreille, et je sais que ce sera le reproche principal des plus exigeants d’entre nous. Mais pour moi, les qualités déjà citées font pencher la balance du côté du plaisir et de l’efficacité. Il reste aussi un élément qui vient enfoncer le clou très, très profond, et ce sont les vocaux féminins. Ils apparaissent sur chacune des 8 pistes, principalement sous la forme de chœurs, parfois en tant que vocaux de refrain. Nous les devons à une certaine Johanna Furberg, et c’est ma nouvelle sirène. Elle est douée, mais elle ne prend pas trop de place, s’intégrant dans l’ensemble idéalement. Ses chants enchanteurs m’ont rappelé les derniers albums de SOULGRIND, et rien que ça, ça a été une petite jouissance.



Du coup, j’ai écouté cet album en boucle, adorant le fait qu’il ne sonne pas trop carré et ronflant et qu’il rappelle ainsi de vieilles sorties. Il m’a subjugué le temps de 43 minutes, et j’ai hâte de découvrir une suite, qui gommera peut-être les petits problèmes, principalement ceux liés à la batterie…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Tårfödd

Black Metal - 2015 - Suède

écoutez Vid slutskedet's stup

tracklist 01. M​ö​rker 02. Naturen gråter 03. Avgrunden 04. Vargavinter 05. Rädslan 06. Trollbunden 07. Tearborn 08. Vid slutskedet's stup

Durée : 43:09

parution 12 Avril 2024

Essayez aussi Lord Valtgryftåke

Buried Under The Carved Runes

2022 - Inferna Profundus Records Goath

Luciferian Goath Ritual

2017 - Ván Records Délétère

De Horae Leprae

2018 - Sepulchral Productions Marduk

Warschau (Live)

2005 - Blooddawn Productions Tümëur

Gangrène

2015 - Les Créations Clandestines