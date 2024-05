Waves Idle Symmetry - Ametron Chronique Ametron

WAVES IDLE SYMMETRY m’avait fait une belle impression dans un registre black metal mélodique encore tâtonnant mais déjà porteur d’une belle énergie et de sentiments iodés. Deux ans plus tard et avec un batteur titulaire, le duo nous revient avec un LP intitulé « Ametron » et qui pourrait se traduire par « immense », « sans mesure » ou encore « immodéré » ou « excessif ». Sera-ce le cas de ces neuf compositions pour une durée avoisinant les quarante-cinq minutes ?



Si la première minute d'« Adrift in Aegean » installe sa petite ambiance Sirtaki et que les premiers vocaux qui se font entendre sont clairs, le doute est néanmoins rapidement levé quant aux ambitions black du duo. Mélodique ? Oui, le style l’est toujours. Également encore porteur d’une certaine positivité mêlée de mélancolie avec parfois les vapeurs d’un



En effet, en dépit de leur qualité individuelle, aucune chanson ne se démarque vraiment car elles sont à peu près toutes construites selon le même schéma : des cavalcades black mélodique sèches comme le vent d’été, des instants plus rythmiquement typés heavy puis des phases de réflexions instrumentales s’approchant des atmosphères du post. Evidemment, pour un groupe qui en est encore à ses balbutiements, le rendu est plus que satisfaisant, notamment grâce à une production simple et claire qui donne le sentiment que les mecs jouent live juste à côté de vous. Ce dépouillement donne un charme aux menus défauts d’une guitare qui accroche parfois un peu dans les enchaînements de riffs, l’authenticité brute d’un morceau de bois flotté.



