Christian Ludvigsson semble assez atypique. L’homme est né en 1972, à la fin des années 90 il enregistre deux démos avec ODEUM dans un registre death metal puis plus rien (à ma connaissance) jusqu’en 2018 où il fonde UNCHRISTIAN CHRISTIAN d’où naîtront deux LP (« Year Zero » en 2020 ; « Sulphurfeast » en 2022) et, la même année, EIGENSTATE ZERO qui, lui, en sort trois en comptant ce nouveau « The Malthusian ». Ce ne sera pas ici l’occasion de faire un cours sur le malthusianisme, retenons donc juste qu’il s’agit, dans les grandes lignes, d’une pensée encline à la restriction volontaire de la natalité, Malthus étant quant à lui un économiste anglais du 18 – 19ème siècle. C’est que cela me ferait presque replonger dans mes primes études ! Keynes, Ricardo… Que de souvenirs !



S’il est seul aux commandes de ces deux entités, le musicien voit quand même les choses en grand. D’un côté, il explore sa facette death la plus sombre, de l’autre il y incorpore une (très) grosse dose de technique et de progressif pour écrire des albums fleuves : « Sensory Deception » (2019) faisait soixante-quinze minutes pour treize titres, « Machinery of Night » (2023), cinquante-quatre minutes pour sept compositions dont un « A hearse for the Minions » qui poussait jusqu’à vingt minutes. Quant à cette dernière œuvre, ce sont onze chansons pour une heure et dix-sept minutes… Le Suédois a eu un déclic ? Il semble aujourd’hui inarrêtable.



Avec sa pochette aux allures de peinture de Dali, on voit immédiatement que ce one-man band soigne l’esthétique, ce sentiment se confirmant bien vite dès l’entame de l’album : production raffinée, ambiances à la prog plus marquée dans l’écriture des structures ainsi que dans le choix des sonorités de claviers. Une telle richesse ne pouvant être accompagnée d’un simple growl, trop basique, la voix se fait versatile : grave bien sûr, mais également mélodique, avec des timbres différents, voire des effets différents, ceci afin de davantage accentuer la pluralité des genres abordés, souvent au sein d’une même composition. Il faut dire qu’elles sont longues, les compositions, trois d’entre elles culminant même à dix minutes. Cela laisse évidemment de la place pour s’exprimer, tant d’un point de vue oral qu’instrumental, ce dont Christian ne se prive pas. Le boulot d’écriture réalisé sur chaque instrument est assez impressionnant et si l’album s’avère être d’une densité conséquente, la capacité du compositeur à varier les rythmes, les tempos, les influences (je pense même à The Malthusian » captivant, jamais lassant, souvent surprenant.



Compte tenu de la longueur, il ne faudra pas hésiter à découper l’écoute car l’attention est mise à rude épreuve tant cela foisonne d’idées, de plans complexes, d’excès de fièvre purement death moulinés avec une sauce 70’s expérimentale (« Spiritdebris ») digeste mais qui secoue fort les certitudes et les à priori. Je suis franchement bluffé par le travail réalisé par ce musicien qui, sans parler de génie, vient probablement de sortir l’un des plus beaux albums de death prog de l’année, ambitieux sans jamais être pompeux, osé mais cohérent, riche sans ostentation, complexe et audible. J’attends juste le prochain INGURGITATING OBLIVION pour trancher (tout en sachant que ce dernier remportera quoi qu’il en soit la palme de l’album de l’année).



2024 - Indépendant Death Metal Progressif notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Death Metal Progressif - 2018 - Suède

formats Digital / 17/05/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 17 Mai 2024

tracklist 01. Black Pages (05:33) 02. Serfs & Zealots (03:24) 03. Telomeres (10:21) 04. Reset (06:09) 05. Mindcrime (05:31) 06. Thingfish Diaries (06:04) 07. Orch Or (10:27) 08. Holomind (04:56) 09. The Malthusian (10:19) 10. Spiritdebris (07:41) 11. Quantum Dot (06:42)

Durée : 01:17:07

line up Christian Ludvigsson / Chant, Instruments

