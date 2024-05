Malleus - The Fires of Heaven Chronique The Fires of Heaven

met sa chaussette (j’ai douze ans d’âge mental), il existe depuis 2016 un obscur groupe de black speed metal dont AxGxB vous avait déjà parlé à l’époque de l’EP MALLEUS. Brrrrr, elle ne fait pas peur cette maison abandonnée au milieu des bois qui illustre le premier LP « The Fires of Heaven » ? Cela ne serait-y pas la demeure hantée du Projet Blair Witch ? Ou le refuge moisi des anti-héros de The Witch ? Ou n’importe quelle barraque pourrie d’anachorètes bouffeurs d’enfants, suceurs d’urètres et violeurs de chèvres (l’ordre est interchangeable) ? Agrougrou je suis méchant ! Eh oui Nicolas, c’est bel et bien Bruce Willis nous sauvera en faisant exploser une météorite dans l’espace. Putain de Michael Bay, fallait-il vraiment que tu salisses ainsi le combat qui doit se tenir lors de la parousie du Christ ?



Bon, il s’agirait peut-être de parler un peu de ces huit compostions. Il est nécessaire de se les offrir ou non ? On veut savoir, la paye est sur le point de tomber (au moment où j’écris ces lignes), le disque est disponible en vinyle donc qu’en est-il pour les collectionneurs et les puristes ? Eh bien il me semble clair que si l’on est en recherche à la fois de versions over speed du thrash metal ancestral (début des 80’s) genre Charles Ingalls qui s’en revient de la coupe de quelques bûches, histoire de passer l’hiver au chaud. Me concernant, j’offre une belle fraise à ma chienne dès qu’elle aboie (c’est cadeau, je vous laisse trouver le contrepet).



En synthèse, si l’écoute m’amène à me questionner sur la bonne adéquation entre les éléments visuels et musicaux, il reste que je suis plutôt séduit par la qualité de cet album qui sait parfaitement alterner des morceaux de purs speed black certes peu originaux mais hautement efficaces avec des compositions plus raffinées, surtout sur la fin, démontrant s’il le fallait que MALLEUS a de la matière grise et qu’il sait s’en servir à bon escient. Rien de totalement transcendant donc mais voilà un premier LP parfaitement efficace, atemporel, évidemment ancré dans ses références mais cependant en mesure de les transcender pour notre plus grand plaisir.



