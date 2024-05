Lifvsleda - Evangelii h​ä​rold Chronique Evangelii h​ä​rold

J’ai l’impression d’enchaîner les albums de qualité récemment. Je me suis extasié devant MUTIILATION, DODSFERD, HAGETISSE mais aussi TÅRFÖDD, et j’ai encore dans ma besace quelques bonnes découvertes dont je ne tarderai pas à parler dans les jours à venir. Mais si j’avoue que la plupart de ces sorties me plaisaient pour des raisons personnelles qui pouvaient ne pas être partagées par tous, le troisième album de LIFVSLEDA que je traite ici devrait trouver des échos bien plus importants. Il fait partie de ces opus objectivement bons et que même les plus exigeants sont invités à tenter.



Faut-il d’abord présenter la formation avant d’aller plus loin ? Certains étaient-ils passés au travers des anciennes compositions ? LIFVSLEDA est une entité suédoise formée récemment, en 2019, autour d’un line-up encore gardé mystérieux. Il a rapidement sorti son premier album en 2020 chez la filière de Regain Records : Shadow Records pour vite prendre du grade 2 ans après en signant chez le très convoité label français Norma Evangelium Diaboli. Il suffit de rappeler que c’est ou a été la maison de DEATHSPELL OMEGA, FUNERAL MIST et WATAIN pour se souvenir que c’est une écurie sérieuse qui ne rigole pas. Il faut afficher un certain niveau, presque un certain « standing » pour pouvoir être élu et cotoyer ces grands noms du black puissant, brûlant, dévastateur.



C’est bien ce que propose LIFVSLEDA sur sa nouvelle galette. 46 minutes implacables de black metal orthodoxe ultra maîtrisé. 8 morceaux qui viennent nous rappeler pourquoi nous avons par le passé été fans des groupes cités dans le deuxième paragraphe, mais aussi d’ONDSKAPT et OFERMOD. « Der perfekta sinnet » remet tout de suite les pendules à l’heure avec un titre aux mélodies convaincantes et au rythme contagieux. Le feu est allumé en quelques secondes et il se répand partout.



Mais l’une des autres qualités des Suédois, c’est d’avoir également le talent des compositions plus lourdes et plus lentes, qui viennent s’immiscer et s’insérer sinueusement dans notre cerveau. C’est le cas dès la deuxième piste, « Sönderfall », qui va véritablement faire penser aux morceaux les plus vicieux de FUNERAL MIST. Et l’album ne s’essouffle pas grâce à ces différentes options. Les passages rapides et agressifs font place à d’autres plus calmes mais tout aussi inquiétants, et le temps s’oublie. Il passe à la fois terriblement vite, tout en se stoppant pour l’éternité.



Alors évidemment, je peux entendre les rouspéteurs constamment obnubilés par « la nouveauté » et le fait que « d’autres l’ont déjà fait, et mieux », mais voilà, nous sommes en 2024, et il sera difficile pour un groupe de sortir son album dans le passé, donc réécoutons nos vieux trucs par moments, et soyons heureux qu’à notre époque certains aient encore une fibre similaire et un talent suffisant pour nous donner quelques bonnes vibrations.

