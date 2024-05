Maudits - Précipice Chronique Précipice

MAUDITS : davantage de concerts, parfois dans des lieux surprenants (Opéra de Reims, Ministère de l’Economie et des Finances en novembre 2023), des mini-tournées qui sortent de l’hexagone pour visiter les territoires frontaliers, un passage au Grand Paris Sludge 2024 mais, surtout, une reconnaissance publique qui commence à être conséquente notamment en dehors de la sphère simplement metal. Et pour cause : la musique du trio est à multiples facettes, elle s’éloigne toujours plus du post metal instrumental initial. Chaque sortie est pensée comme un pas supplémentaire vers un ailleurs à explorer, désormais plus accessible (sans que cela soit un reproche), l’écart stylistique entre le premier LP éponyme et ce « Précipice » me semblant en cela significatif. Moins doom, avec notamment des influences post rock progressif des Français a désormais largement de quoi séduire les amateurs de formations telles qu’EXPLOSIONS IN THE SKY ou encore, dans une moindre mesure, GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR. Il faut que j’arrête de picoler ? Ah bon ?



L’album s’ouvre sur deux grosses pièces de onze minutes (« Précipice Part I » ; « Seizure ») qui m’amènent à établir deux constats. D’une part, MAUDITS a grandement amélioré sa façon de composer des morceaux longs : les riffs sont moins répétitifs, la formation privilégiant la progression constante, le colimaçon sans fin. D’autre part, la présence quasi systématique d’un violoncelle, même si elle est assez commune dans ce genre musical, amène une réelle valeur dans la transmission des émotions, son usage étant parfaitement dosé et toujours à propos. D’ailleurs, en y ajoutant « Précipice Part II » (quatorze minutes) qui monte comme du Précipice » et si je suis moins friand de l’interlude « Pretium Doloris », trop ambiant, il assure néanmoins une intelligente transition avec « Séquelles », une composition brève, très rythmée, qui remet un peu de dynamisme dans un ensemble à dominante somme toute contemplative. Car c’est finalement ce qui me manque un peu au fil des écoutes, des séquences où force et puissance se mêleraient. Certes, il y en a, le final de « Précipice Part II » par exemple ou encore le cœur pulsatile de « Vielä Siellä, et elles rappellent que le guitariste officie en parallèle dans des formations black metal (ZELOT, KRV,



En revanche, le gros atout du groupe me semble plus que jamais résider dans sa section rythmique impeccable, le travail de Christophe Hiegel à la batterie étant purement excellent. Il apporte à la fois énormément de densité sur les passages les plus enlevés et en même temps il a une finesse de jeu qui ajoute de la technique là où les guitares se perdent parfois trop dans les effets climatiques et les arpèges. De plus, le fait qu’il n’hésite pas à basculer sur une version électronique de son instrument ancre également MAUDITS dans une inspiration trip-hop qui assoit définitivement les aspects filmiques (« Vielä Siellä ») de la musique du trio.



Evidemment, un disque de près d’une heure nécessitera plusieurs écoutes pour être pleinement compris, apprécié, mais, à mon sens, la formation n’est jamais meilleure que lorsqu’elle met en avant son identité doom metal car, en studio, les parties ambiancées s’avèrent peut-être trop éthérées pour moi là où leur interprétation live doit assurer une meilleure appropriation par l’auditeur. À ce titre, l’écoute du « Live Session at Opéra de Reims » risque de s’avérer indispensable pour pleinement cerner les multiples personnalités du groupe.



Mais c’est aussi cette ambivalence qui fait le charme de la personnalité attachante de MAUDITS, le trèfle qui lui sert d’emblème illustrant in fine idéalement les objectifs que se fixent les compositeurs : foi, espoir, chance, amour. Il y a un peu de tout cela dans « Précipice », que je ressens comme un album de voyage intérieur : on tombe mais avec un phénomène de gravité inversée où la chute est une élévation, le fond du précipice un sommet. Dans ce registre parfois pompeux, le LP fait bien plus que bonne figure, il instaure la formation comme l’un des fers de lance hexagonal d’une musique instrumentale peut-être peu technique mais extrêmement raffinée, le soin apporté aux arrangements subtils affirmant la maîtrise du propos et, surtout, une vision précise des auteurs quant aux sentiments qu’ils souhaitent partager. Car c’est avant tout cela la musique, de l’émotion, qu’on la trouve dans la pop, le brutal death ou le classique.



Je ne peux cacher que j’éprouve une sympathie sincère pour les membres de ce projet, que j’ai eu le plaisir de rencontrer du temps de THE LAST EMBRACE, maintes fois chroniqué, live réporté et interviewé sur un autre webzine, cela biaisant probablement un peu mon ressenti quant à l’aventure MAUDITS. Cependant, en tentant de faire fi de ce paramètre, je ne peux que reconnaître de grandes qualités à ce nouvel album et au parcours général du trio. Nous sommes face à une formation qui refuse la stagnation, qui officie dans une musique pas vraiment populaire (les trucs instrumentaux, on ne peut pas dire que cela cartonne) et qui prend le risque de ne séduire personne : encore trop metal pour l’auditeur généraliste, pas assez pour le métalleux lambda, les meilleures compositions sont les plus longues alors qu’on n’a plus le temps d’écouter, c’est méditatif dans un monde qui privilégie l’acte, c’est parfois vaporeux comme un PINK FLOYD (« Seizure ») ou sonne comme le bruit blanc de tes songes informes (« Pretium Doloris »), ça peut swinguer tout en étant dissonant (« Séquelles »), l’identité est finalement dure à cerner mais pourtant bien présente car, quelle que soit la tonalité, quel que soit l’angle, cela reste du MAUDITS, le fait d’avoir une pâte sonore étant déjà en soi une belle réussite de nos jours. 2024 - Source Atone Records Post Rock Metal Instrumental notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Maudits

Post Rock Metal Instrumental - 2022 - France

formats CD, Vinyl, Digital / 17/05/2024 - Source Atone Records

nouveaute A paraître le 17 Mai 2024

écoutez Séquelles

Précipice Part II

tracklist 01. Précipice Part I (11:40) 02. Seizure (11:08) 03. Pretium Doloris (2:25) 04. Séquelles (3:13) 05. Précipice Part II (14:22) 06. Lights End (5:03) 07. Vielä Siellä (6:27) 08. Ghost Track (3:24)

Durée : 57:02

line up Olivier Dubuc / Guitare

Erwan Lombard / Basse

Christophe Hiegel / Batterie

voir aussi Maudits / SaaR

Split (Mini-Split)

2022 - Source Atone Records

