The Hope Conspiracy - Tools Of Oppression​ / ​Rule By Deception Chronique Tools Of Oppression​ / ​Rule By Deception

Après Confusion/Chaos/Misery, excellente mise en bouche servi en fin d’année dernière et qui pour rappel marquait le retour de The Hope Conspiracy après quatorze années d’absence, voilà que le célèbre groupe de Boston revient aujourd’hui mettre le feu aux poudres avec la sortie inespérée (bien qu’annoncée depuis déjà plusieurs semaines) de son quatrième album. Un disque intitulé Tools Of Oppression / Rule By Deception paru la semaine dernière chez Deathwish Inc. et qui, comme je le mentionnais précédemment, va nous permettre d’apprécier pleinement cette reprise d’activité sans la frustration qu’aurait pu générer la sortie d’un seul et unique EP... Bref, les Américains sont bel et bien de retour et croyez-moi, je ne suis pas le seul à me montrer enthousiaste face à "cette grande et belle nouvelle".



Sans trop de surprise, ce sont naturellement les mêmes collaborateurs de l’ombre qui ont participé à l’élaboration et à la conception de nouvel album (sur lequel on va d’ailleurs retrouver "A Struggle For Power" et "Confusion/Chaos/Misery"). De cette production en béton armé signée des mains de Kurt Ballou (enregistrement, mixage), Zach Weeks (enregistrement) et Mike Kalajian (mastering) à cette illustration plutôt sympathique que l’on doit encore une fois à Alexander Heir (même si à titre personnel je lui préfère celle de Confusion/Chaos/Misery) en passant par cette mise en page et en image réalisée par monsieur Jacob Bannon, tous ont effectivement rempilé pour ce qui est d’ores et déjà considéré comme l’une des sorties Hardcore majeures de cette année 2024.



"THOSE WHO GAVE US YESTERDAY CREATED THE HORROR OF TODAY"



C’est sur ces quelques mots (entre autres) lourds de sens que The Hope Conspiracy entame ces retrouvailles. Un discours acerbe toujours aussi critique face aux nombreux travers de nos sociétés occidentalisées menées par l’argent et le profit au détriment de l’humain et de la nature. Un discours évidemment dans l’ère du temps mais auquel les Américains sont attachés depuis déjà belle lurette. Un discours qui a évidemment toute son importance puisqu’il est la source des invectives lancées par un Kevin Baker toujours aussi remonté. En effet, si elle n’est pas le seul facteur d’excellence caractérisant la musique du groupe, sa voix particulièrement hargneuse et véhémente porte en elle une telle passion et une telle intensité qu’il est tout simplement impossible de ne pas ressentir viscéralement l’urgence et le degré de conviction avec lesquels ces paroles sont scandées. Un toile de fond qui s’avère donc tout aussi cruciale que le cadre sur lequel elle repose...



Un cadre qui va évidemment rester inchangé, quelque part entre Punk / Hardcore à la fibre métallique évidente et Crust contestataire de haut vol. Ainsi, à la manière de ses prédécesseurs, Tools Of Oppression / Rule By Deception brille et régale une fois de plus par ses riffs effectivement pas bien compliqués mais alors toujours aussi redoutables d’efficacité et cela quelque soit leur nature (l’introduction hyper menaçante de "Those Who Gave Us Yesterday", l’urgence brute et directe de compositions telles que "The Prophets And Doom", "A Struggle For Power", "Live In Fear", "Confusion/Chaos/Misery", "Broken Vessels" et "The Specter Looms", les touches plus Rock’n’Roll de certaines séquences (merci les quelques solos d’y contribuer largement) comme celles entendues sur "The Prophets And Doom", "A Struggle For Power" ou "Broken Vessels"...), par son intensité folle et ce sentiment d’être constamment au bord de la rupture, par cette basse ultra massive et dominante et bien entendu par ce groove chaloupé particulièrement infectieux ("Those Who Gave Us Yesterday" à 1:13, "A Struggle For Power" à 1:45, "Live In Fear" à 0:56, celui plus entêtant de "Shock By Shock"). Rien de bien nouveau donc de la part de The Hope Copnspiracy mais l’essentiel est là : une écriture et une interprétation toujours aussi justes et impeccables.

Ces trente-trois minutes diablement musclées et éprouvantes sont néanmoins contrastées par quelques passages plus en retenue. De "Shock By Shock" à "Of A Dying Nation" en passant par les secondes parties de "The West Is Dead" et "The Specter Looms", The Hope Conspiracy n’hésite pas en effet à lever le pied. Des moments bienvenues lors desquels les Américains vont donc effectivement calmer le jeu sans pour autant sacrifier à cette tension permanente qui anime leur musique et leur propos.



Six mois après un retour en grâce aussi expéditif que jouissif, les Américains de The Hope Conspiracy viennent à nouveau prendre d’assaut la scène Punk / Hardcore avec un album radical mené une fois de plus le couteau entre les dents. Un disque intense qui balance coup sur coup sans jamais se fatiguer et prend plaisir à mettre l’auditeur dos au mur peu importe que ce soit sous la menace ou à coups de matraque. Quatorze ans après leurs derniers faits d’armes, personne n’imaginait vraiment que The Hope Conspiracy puisse revenir s’agiter face à nous et encore moins à un tel niveau d’excellence. Force est pourtant de constater (probablement aidés par l’état du monde dans lequel nous vivons) que les quatre garçons en avaient encore largement sous le coude. De fait, on sent bien et cela dès les premières écoutes que Tools Of Oppression / Rule By Deception n’est pas l’album d’un groupe cherchant à rempiler pour les mauvaises raisons mais bel et bien celui d’une formation toujours aussi investie ayant des choses à dire et à faire entendre. Définitivement l’une des sorties Punk / Hardcore de 2024.

