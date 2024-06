Fall for Rising - Are You Still Living Chronique Are You Still Living (EP)

Cela dit, n’étant pas vraiment un spécialiste du genre (mes références commencent à sérieusement à dater, je ne vais pas commencer à citer 25 TA LIFE, STRIFE), je ne saurais qualitativement situer FALL FOR RISING au regard de ce qui se fait aujourd’hui. Je reste donc sur mes sentiments premiers : ces messieurs aiment le hardcore américain, jouent du hardcore américain, utilisent les codes visuels du hardcore américain, mais il n’y a rien à y faire, il manque un truc pour que je parvienne à rentrer totalement dedans. Les seuls groupes français que je connaisse qui sont parvenus à damner le pion au New-Yorkais sur leur propre terrain, c’est Are You Still Living » prenne la place d’un En observant la pochette, si avec le smiley, la pizza, Terminator 2, Star Wars, la boule de cristal, la Game Boy et Street Fighter, tu ne piges pas quea une culture 90’s, tu risques de passer à côté du contenu de «», deuxième EP de cette formation originaire d’Annecy. Et si avec le logo en lettrage gothique qui adopte la forme de ces tatouages que les mecs burnés se font sur l’abdomen, tu ne déduis pas que l’on est sur un style composé à 90% deet à 10% debah… Bah rien mec, tu es peut-être juste un peu lent, donc HPI selon les critères modernes, rien de bien grave. Mais comme les proportions musicales sont engageantes, écoutons donc attentivement ces six titres.« The Ticket » nous immerge directement dans la scène américaine. Il y a l’odeur de la Grosse Pomme, du hot-dog acheté au marchand ambulant, le chant éraillé et l’énergie globale m’évoquentou encore des trucs plus typésdu genre MERAUDER , notamment sur les gros ralentissements, moments qui s’avèrent être les plus intéressants selon moi car c’est là que l’expression de la violence y est la plus radicale. Ce n’est évidemment pas original pour un rond mais les grossont correctement maîtrisés, parfaitement efficaces et retiennent bien plus mon attention que les moments plus enlevés où les tempos et les chœurs de bonhommes sonnent de façon bien trop commune.Evidemment, l’engagement des musiciens semblent total à l’écoute des morceaux, ils sont à fond dans le style, en ont adopté tous les codes, sur disque ça passe mais je n’aurais pas dû regarder le clip de « No Way Back ». Les grosses doudounes, les bonnets, les capuches, les mecs qui marchent en bande dans la rue de dos et au ralenti, les sous-sols taggués, les chants en, c’est un peu trop chargé, la musique se suffisait à elle-même pour comprendre que l’on avait affaire à des représentants du(des montagnes en direct de la Haute-Savoie, tu as la référence ?).Cela dit, n’étant pas vraiment un spécialiste du genre (mes références commencent à sérieusement à dater, je ne vais pas commencer à citer BLOODLET ou), je ne saurais qualitativement situerau regard de ce qui se fait aujourd’hui. Je reste donc sur mes sentiments premiers : ces messieurs aiment leaméricain, jouent duaméricain, utilisent les codes visuels duaméricain, mais il n’y a rien à y faire, il manque un truc pour que je parvienne à rentrer totalement dedans. Les seuls groupes français que je connaisse qui sont parvenus à damner le pion au New-Yorkais sur leur propre terrain, c’est STORMCORE et bien évidemment KICKBACK mais la route est encore longue pour qu’«» prenne la place d’un « Cornered »

