Prieuré / Vermineux - Split

Une fois n’est pas coutume, c’est à du split que tu vas avoir droit aujourd’hui. Tu sais que je ne suis pas très fan du format, qui accouche souvent de choses pas terribles, terribles au plan audio, comme si le format était l’occasion de dégazer en pleine mer l’ensemble des chutes de studio trop médiocres pour être sur un album classique.



Rares sont en effet les split à avoir trouvé grâce à mes yeux. Quid de ce Prieuré / Vermineux ? A priori, deux groupes de BM classiques, plutôt agréables, relativement UG, au son suffisamment harsh pour me plaire, ça devrait le faire. Tu ajoutes à ça une couverture dans le bon ton et je me retrouve en parfaite disposition pour écouter calmement cette galette, en priant pour qu’elle déjoue mes prévisions.



Les deux premiers morceaux sont l’œuvre de Vermineux, le groupe le moins aguerri pourrait-on dire, qui n’a sorti que des demos, mais plutôt remarquées. Ashes ouvre le bal de belle manière, sur des airs effectivement relativement harsh, sur un tempo enlevé mais qui ne néglige pas la mélodie et l’emphase. Ashes est faussement classique ; parfaitement exécuté, prenant et très immersif tant les mélodies sont percutantes, la force de ce titre est surtout de mêler ces fameuses mélodies à des solis lumineux et traversant la structure comme autant de rais solaires. Cette entrée en matière est une vraie réussite, qui accouche d’un morceau très varié, très vivant, où le son harsh, loin d’étouffer les instruments, met parfaitement en valeur les nombreux soli et les variations. Holocaust to the Natural Darkness, le second titre, est une reprise de Vlad Tepes, tirée de March to the Black Holocaust, le split disputé avec Belkètre. Fidèle à l’original, aussi harsh, ce second morceau n’apporte en revanche pas grand-chose. Dommage car son côté punk et les soli déglingués qui le parsèment pouvaient sans doute donner lieu à une revisite intéressante.



La partie Prieuré débute par une intro de 50 secondes. Des chevaux au galop, une ambiance pluvieuse et très médiévale, un son également plus proche du caveau que du studio introduisent parfaitement le second titre, Le Sang. Plus « travaillée », la musique de Prieuré est plus riche. D’emblée la structure est plus chargée en informations : alternance de riffs tournoyants, d’ambiances médiévales et d’un mid-tempo qui laisse la part belle à l’atmosphère. Plus chaotique aussi, d’une certaine façon, moins direct, ce second morceau impose une attention plus soutenue. Son pont central à la guitare sèche offre un peu d’ordre et de respiration et permet à l’auditeur de se préparer à une seconde partie plus dense, plus rapide.



Ce split est agréable, avec une petite préférence, pour ma part, aux morceaux de Vermineux. Mais l’ensemble se tient, l’enchaînement est cohérent et naturel, les deux combos jouant finalement dans la même cour d’un BM médiéval relativement harsh mais qui ne renie jamais les belles mélodies.

