Agressor - Neverending Destiny

Neverending Destiny » hein ? Qu’est-ce qui n’a pas encore été dit sur la carrière sans faute (oui) d’AGRESSOR ? Que pourrais-je bien raconter que vous ne sachiez pas déjà ? Pas grand-chose, certainement rien d’ailleurs. Suite à une série de démos parues entre 1986 et 1989 ainsi qu’au split désormais culte avec Licensed to Thrash », 1988), les Antibois sont connus pour avoir été le premier groupe français de metal extrême à signer avec un label international, en l’occurrence les Allemands de Noise, ce n’est pas un vendeur de currywurst à la sauvette, c’est une maison on ne peut plus sérieuse qui, à elle seule, peut faire basculer une carrière.



À ce moment-là de l’histoire, la formation évolue encore en trio, le batteur Thierry Pinck quittant rapidement les rangs pour aller enregistrer le mythique thrash « à l’ancienne » est revenu au goût du jour depuis déjà plusieurs années et qu’il a contribué à réhabituer les oreilles à ce genre de sonorités mais, au-delà de ça, que ce soit en termes d’esthétique, de technique ou de qualité d’écriture, « Neverending Destiny » tient encore la dragée haute à pas mal de monde. Euphémisme.



Evidemment, il y a cette pochette emblématique signée Philippe Druillet, fondateur du mensuel Métal Hurlant et de la maison d’édition Les Humanoïdes Associés et à qui PROTON BURST rendra également hommage en 1994 avec son album « La Nuit », ceci n’étant qu’une petite trace de l’influence majeure qu’a exercée ce monsieur sur toute la scène musicale, avec notamment des pochettes réalisées pour Jimi Hendrix, William Sheller, Philippe Sarde, Pierre Bachelet, ses affiches pour les films « La guerre du feu » ou « Le nom de la rose », l’homme pèse lourd, tout simplement. Et cette illustration réalisée pour AGRESSOR, elle préfigure totalement le logo d’un artwork de la scène Sci-Fi. Des précurseurs mais aussi une prise de risque au regard de ce qui se faisait alors en matière d’illustration. Si tu as un doute, je te laisse rechercher ce qui se faisait en ce temps-là et si tu trouves une contradiction solide, tu as gagné le droit de laisser un commentaire avec le lien adéquat.



Ensuite, musicalement, Alex Colin-Tocquaine a déjà un sens du riff ainsi qu’un niveau technique de dingue. C’est peut-être de famille (speed metal balbutiant, avec ces cris haut perchés toujours un peu risibles mais, globalement, les dix compostions sont toutes de pures avoines. C’était somme toute assez rare en 1990 que d’entendre des musiciens développer une telle technicité alliée à la vitesse (« Bloody Corpse »).



Afin de faire sonner le tout correctement, c’est bien entendu un studio berlinois qui a accueilli les Français, le Sky Track, chez qui était par exemple passé Punishment for Decadence » puis Montezuma Studio. Il faut dire qu’à l’époque ces pays étaient bien plus avancés que la France pour canaliser la brutalité, le résultat étant que la production reste d’une modernité sans faille : claire, puissante, mettant parfaitement en lumière toute la richesse des riffs.



Je n’occulte pas non plus le boulot réalisé par Laurent Luret à la basse. Même si l’on sent bien que « Neverending Destiny » est avant tout un album de guitares, on entend suffisamment les quatre cordes pour comprendre que le mec tartine à mort, parfaitement calé sur une batterie qui blaste fort. Et si l’album penche plus du côté d’un thrash metal complexe et brutal que du death radical à venir (« Towards Beyond »), il semble évident que l’on a là une pièce de choix dans l’histoire du genre, au niveau hexagonal c’est une évidence, mais également à l’échelle internationale tant ce disque demeure d’une justesse rare. Tout simplement impitoyable et trop souvent oublié.



