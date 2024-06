Kymris - Mythes et légendes de la Comté Chronique Mythes et légendes de la Comté

Mythes et légendes de la Comté »… Où est-ce que j’ai bien pu lire ça ? Mais si ! C’est un bouquin là, qui a influencé des milliers de groupes à travers le monde ! Il y a un méchant avec un gros œil ! Non, pas le Cyclope putain, l’autre ! Evidemment que c’est Tolkien, dans cent ans encore on se bouffera des albums inspirés par « Le Seigneur des anneaux » et, pour ce qui nous concerne en ce premier juin, jour où j’écris ces lignes, ce sont les Français de KYMRIS qui s’y collent. C’est un premier album, j’imagine sans peine ce que cela doit représenter en termes d’accomplissement pour les cinq musiciens, mon projet n’est donc pas de tout dégommer évidemment, « car je suis bon » si je puis citer ici Xerxès dans « 300 ».



D’autant que le style death mélodique, légèrement folklorique évidemment, de la formation contient de nombreux atouts, particulièrement lorsque le tempo est rapide. Il se dégage alors une dimension presque black de ces cavalcades rythmiques, dimension renforcée par un chant plus criard que guttural, sobre mais maîtrisé. Quelques très bonnes choses donc, à l’image d’un « Les deux bossus Pt2 » ou encore de « Les cavaliers cannibales » (le break à trois minutes est excellent), pour lequel un clip a d’ailleurs été tourné. Le niveau de jeu est très correct, le quintette ne cherche pas à évoluer au-dessus de ses possibilités et l’on imagine sans peine que le rendu scénique sera certainement conforme aux versions studio des compositions.



Il reste que mes goûts personnels tendent à me faire rejeter en bloc les aspects les plus folkloriques, comme les chœurs sur « Les deux bossus Pt1 » qui font vraiment trop fête de village, et ce même si leur usage est parfaitement cohérent avec l’esthétique thématique et musicale des Bisontins. Car oui, s’il fallait prendre « Mythes et légendes de la Comté » en tant qu’album conceptuel, la cible est atteinte car tout fait sens. En fonction des sujets, les tempos, les sonorités, les ambiances s’adaptent, la narration se déroulant de façon logique et sans heurts majeurs. Pour un premier jet, c’est parfaitement prometteur.



Un effort certain a également été apporté aux paroles et même s’il s’en dégage parfois un peu de naïveté, il ne faut pas oublier que les Hobbits savent se montrer parfaitement insupportables et que nombre de fois, dans les romans comme dans les films, j’ai tout simplement eu envie qu’ils meurent. Il faudra peut-être à l’avenir varier davantage les structures car les chansons ont encore trop tendance à se ressembler (même riffing, même rythme, lignes vocales interchangeables) mais, compte tenu du niveau affiché, je ne doute pas que les musiciens disposent de toutes les ressources nécessaires pour aller plus avant dans la mise en musique de l’univers de Tolkien, je suis donc curieux de découvrir la suite, qui pourrait bien se rapprocher d’un



