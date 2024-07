Grisaille - Entre Deux Averses​.​.​. Chronique Entre Deux Averses​.​.​. (EP)

Brest la grise de nouveau sous la lumière avec aujourd’hui la courte chronique du premier EP de Grisaille, formation menée sans grande surprise par l’infatigable Lionel Cadiou dit Jacky (Syndrome 81, Prisonnier Du Temps, Mentalité 81, Justice Divine, Coupe Gorge, Fine Equipe...) accompagné pour l’occasion par son grand copain (à vue de nez, un bon mètre 80) Fabrice Le Roux (Syndrome 81, Mentalité 81). Les deux fondent donc Grisaille probablement un triste jour d’automne battu par les vents marins et une pluie fine et pénétrante. De cette union nait peu de temps après ce premier 7" intitulé Entre Deux Averses.... Un petit bout de vinyle paru sur le label breton Symphony Of Destruction (Adrenochrome, Bombardement, Faucheuse, Rigorous Institution, Turquoise...), une petite structure de qualité tenue par un passionné qui a le mérite de proposer des prix plus que raisonnables (13€ pour un LP).



Modeste première contribution à la scène Punk Rock hexagonale, celui-ci est composé de deux titres bouclés en un petit peu plus de sept minutes. Deux titres évidemment enregistrés par Lionel dans ses pénates (At The Movies Studio) et passés, comme toujours, entre les mains de Will Killingsworth à qui l’on doit une fois de plus le mastering. Enfin, c’est monsieur Hugues Le Corre (Meat Shirt, ex-The Flying Worker, ex-Veuve SS...) qui signe cette illustration épurée au cachet délicieusement 80’s.



Car il y a évidemment un peu de cette décennie passée dans la musique de Grisaille, des influences et des sonorités héritées des scène Punk et Post-Punk anglaises, notamment dans le son de cette guitare ronde, mélancolique et un brin désabusée qui de Brest à Manchester prend racine dans ces villes ouvrières et sans couleur. Aussi Lionel Cadiou a beau multiplier les projets, on trouve malgré tout chez Grisaille un peu de ce qui fait le charme de Syndrome 81. Un lien de parenté qui ne fait naturellement aucun doute à l’écoute d’un titre comme « Blessures » et de ces mélodies particulièrement poignantes, de ces paroles toujours aussi sincères et touchantes chantées en Français de cette voix désenchantée gorgée de regrets et de ces refrains irrésistibles et immédiats que l’on va s’empresser de scander à l’unisson : "Je porte en moi ces plaies ouvertes, ces cicatrices, ces cicatrices ! Et ces blessures sont bien trop dur à refermer. Je porte en moi ces plaies ouvertes, ces cicatrices, ces cicatrices ! Oui ces blessures sont bien trop dur à refermer, rien ne s’efface, non rien ne s’efface !". Une entrée en matière particulièrement engageante puisque quelques secondes seulement suffisent pour tomber sous le charme triste de Grisaille.



Moins immédiat malgré un rythme tout aussi entrainant (sans pour autant que ce soit la cavalcade), "Ton Souvenir" n’en reste pas moins un titre particulièrement bien troussé avec là encore des paroles universelles qui vous prennent aux tripes : "Et tu es, dans chacun, et tu es dans chacun de nos pas, ton souvenir ne s'efface pas, oui tu es toujours avec nous ! Ton souvenir ne s'efface pas, dans chacun de nos pas, toujours avec nous, toujours, toujours avec nous !") ainsi que des mélodies et des refrains peut-être moins fédérateurs mais néanmoins suffisamment bien ficelés pour faire de cette seconde composition un titre toujours extrêmement sympathique et convaincant.



Si Grisaille fait preuve d’élans dynamiques moins marqués qu’avec Syndrome 81 et Prisonnier Du Temps, Entre Deux Averses... n’en reste pas moins une sortie Punk d’excellente facture avec notamment son lot de mélodies et de refrains capables de vous hérisser le poil et de vous serrer la gorge. Certes, on retrouve effectivement un peu de Syndrome 81 dans la musique du duo (le chant, les mélodies, l’approche très pop et fédératrice, les ambiances grises et désabusées) mais pourtant Grisaille apporte quelque chose d’autres, une sensibilité Post-Punk peut-être plus prononcée ainsi qu’une dynamique moins haletante mais qui pour autant ne manque ni de rythme ni d’énergie. Bref, encore une franche réussite pour les deux bretons qui, on l’espère, trouveront et le temps et l’envie de nous offrir une suite au moins aussi chouette que ce premier EP.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Symphony Of Destruction Punk Rock notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Grisaille

Punk Rock - 2020 - France

écoutez Blessures

Ton Souvenir

tracklist 01. Blessures (03:21) 02. Ton Souvenir (03:13)

Durée : 06:34

line up Fabrice Le Roux / Chant

Lionel Cadiou / Guitare, Basse, Batterie

parution 1 Octobre 2023

Essayez aussi Uniform

The Long Walk

2018 - Sacred Bones Records VR Sex

Rough Dimension

2022 - Dais Records Amyl And The Sniffers

Amyl And The Sniffers

2019 - Rough Trade Bodychoke

Cold River Songs

1998 - Relapse Records / Purity Amyl And The Sniffers

Big Attraction & Giddy Up (Compil.)

2018 - Damaged Goods Records