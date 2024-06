Vltimas - Epic Chronique Epic

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas de black metal ou de doom dont je vais t’entretenir mais de death metal. Je le fais très rarement, tu le sais, parce que je considère, tu le sais aussi, que tout ce qui se fait en la matière n’est que photocopies de photocopies depuis environ 20 ans. Si, parfois, un éclair surgit pour rappeler que le genre n’est pas complétement mort, j’ai toujours l’impression d’entendre en boucle la même chose depuis que les génies du genre ont tout créé dans les 90’.



A ce titre, j’ai souvent eu de la peine lorsque ces mêmes génies, ces créateurs, disparus dans les limbes tout auréolés de la gloire qu’il méritait, tentaient un retour des décennies plus tard, accouchant d’albums au mieux gênants, au pire pathétiques. J’ai eu le même chagrin lorsque des membres de ces groupes merveilleux préféraient se réunir en dream team mais pour accoucher de la même manière d’albums piteux.



Tu as remarqué, parce que ta sagacité est optimale, que je ne donne aucun nom. Ce serait trop long et hors de propos dans cette chronique. Mais le contexte posé suffit à introduire Vltimas, qui nous intéresse aujourd’hui. Une vraie dream team que ce combo : Flo Mounier de Cryptopsy à la batterie, Blasphemer à la gratte, ex-Mayhem, actuel Aura Noir, et David Vincent au micro, pour l’essentiel. Epic, leur second et dernier opus en date, est donc sur le métier. Partons à sa découverte.



Disons-le d’emblée – parce que je te sais globalement impatient – le death d’Vltimas est pertinent en 2024 parce qu’il n’est pas que ça. Moins BM que Something Wicked Marches In, Epic trempe néanmoins dans une fange heavy dark qui lui sied parfaitement, soyons honnête. Le riff est puissant, les compos sont solides, la musique est rapide et comme l’album est court (37 minutes, 9 titres), on ne s’ennuie jamais.



Si l’intro demeure classique, le bloc Epic / Miserere donne le ton en exprimant deux facettes distinctes du combo : l’une proche du death gothic, presque heavy par endroits, l’autre plus brutale, plus frontale mais néanmoins épique (Scorcher, Nature's Fangs). La voix mi growlée, mi chantée, tel un crooner, de Vincent offre de la profondeur à ces deux aspects. Le groove est présent, le gros riff aussi (Exercitus Irae, Scorcher), le mid-tempo ayant été choisi pour mettre en valeur la progression des titres et l’instrumentation, pertinente. Ce balancement entre morceaux directs et ambiances plus heavy se retrouve sur la quasi-totalité des titres, tous parsemés de soli endiablés qui font respirer les structures (Epic, Miserere, Invictus) ou les relancent dans une autre direction stylistique (Exercitus Irae, Mephisto Manifesto, Spoils of War).



Les arrangements sont également légion, allant de l’ambiance un brin orientale (Miserere) aux atmosphères plus sombres et rampantes (Volens Discordant ; Scorcher et sa batterie qui blaste à tout va). Le travail sur les mélodies de guitares est réelle (Mephisto Manifesto), comme sur la progression des morceaux. De plus en plus heavy, de moins en moins death à mesure que l’album avance, Epic perd de sa densité, mais conserve un intérêt tant le riff reste omniprésent.



C’est là le point faible et le point fort de cet album. Si l’amateur de dark death restera à la porte, non rassasié par ce qu’il entendra, l’amoureux de beaux riffs, de groove, de heavy plus dur que la moyenne, y trouvera sans doute son compte.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Season Of Mist Dark death metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.61/10

plus d'infos sur Vltimas

Dark death metal - 2015 - International

tracklist 01. Volens Discordant 02. Epic 03. Miserere 04. Exercitus Irae 05. Mephisto Manifesto 06. Scorcher 07. Invictus 08. Nature's Fangs 09. Spoils of War

Durée : 37:09

parution 15 Mars 2024

Essayez aussi Putrevore

Morphed From Deadbreath

2008 - Xtreem Music The Black Dahlia Murder

Nocturnal

2007 - Metal Blade Records Your Shapeless Beauty

My Swan Song

2003 - Adipocere Records Viande

L’abîme dévore les âmes

2022 - Transcending Obscurity Records Beyond Mortal Dreams

Dreaming Death (EP)

2012 - Autoproduction